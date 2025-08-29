Svet

"PREBIĆU TE, UBIĆU TE" Pljušte pesnice u meksičkom senatu tokom rasprave o prisustvu američkih trupa u državi (VIDEO)

LIDER opozicione meksičke Institucionalne revolucionarne partije (PRI) Alehandro "Alito" Moreno i predsednik senata Meksika iz vladajuće stranke Morena Gerardo Fernandez Noronja potukli su se u četvrtak u meksičkom senatu tokom rasprave o prisustvu američkih trupa na teritoriji te zemlje.

Foto: Tviter printskrin/ Insider Paper

Po završetku intoniranja himne Meksika, koja je označila kraj sednice Fernandez Noronja i Moreno su se potukli, a kako navodi Gardijan, Moreno je Fernandeza Noronju udarao i po vratu.

"Moreno je počeo da me provocira, dirao me je i vukao. Udario me je po rukama i rekao, prebiću te, ubiću te.", naveo je Fernandez Noronja u izjavi za lokalne medije.

Moreno je na društvenim mrežama odgovorio da će uvek odgovarati hrabro i bez straha kako bi branio Meksiko i dao mu pravac koji zaslužuje.

Sukob je, kako objašnjava Gardijan, nastao usled napete debate, u kojoj su predstavnici vladajuće stranke Morena optužili opozicione stranke PRI i PAN za pozivanje na vojnu intervenciju Sjedinjenih Država u Meksiku, što su obe stranke negirale.

Ranije ove sedmice, jedan senator iz stranke PAN je za Foks Njuz izjavio da je "pomoć Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv kartela u Meksiku apsolutno dobrodošla".
Lider senata najavio je da će u petak sazvati vanrednu sednicu i predložiti isključenje Morena i još trojice poslanika PRI-a zbog ovog incidenta.

Fernandez Noronja je takođe na društvenim mrežama objavio da je podneo krivičnu prijavu protiv Morena

Tema prisustva stranih trupa u Meksiku postala je posebno sporna nakon što je američki predsednik Donald Tramp navodno odobrio upotrebu vojne sile protiv narko kartela koje su označene kao terorističke organizacije u zemljama Latinske Amerike.

Početkom avgusta predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum izjavila je da pripadnici američke vojske neće ulaziti na teritoriju Meksika, nakon medijskih navoda da Vašington razmatra takvu mogućnost u borbi protiv narko-kartela.

"Sjedinjene Države neće doći u Meksiko s vojskom. Sarađujemo, ali neće biti invazije, to je apsolutno isključeno. To nije deo nikakvog sporazuma, daleko od toga", rekla je Šejnbaum, 
 

(Tanjug)

