AMERIKA TUGUJE: Tramp naredio da se zastave spuste na pola koplja

AMERIČKI predsednik Donald Tramp naredio je da se zastave spuste na pola koplja na vladinim zgradama u znak sećanja na žrtve pucnjave u katoličkoj školi u Mineapolisu.

AP Photo/Alex Brandon

Tramp je naredio da se američka zastava vijori na pola koplja na Beloj kući i svim vladinim zgradama do 31. avgusta.

U pucnjavi u katoličkoj školi u Mineapolisu poginulo je dvoje dece, a 17 je povređeno. 

Pucač je izvršio samoubistvo.

