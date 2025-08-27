U GRUPI SEDAM OSOBA, VOĐA UKRAJINAC: Otkriveni novi detalji o diverzijama na gasovodima „Severni tok“

DIVERZANTSKA grupa koja je izvršila terorističke napade na gasovode „Severni tok“ sastojala se od sedam osoba, uključujući koordinatora operacije, državljanina Ukrajine Sergeja Kuznjecova, koji je uhapšen u Italiji na zahtev Nemačke, navodi se u evropskoj poternici.

„On (Kuznjecov) bio je zadužen da koordinira celu operaciju i rukovodi posadom koju su činili kapetan jedrilice, četiri ronioca i stručnjak za eksplozive“, navodi se u dokumentu.

Nakon postavljanja eksploziva 22. septembra 2022. godine, učesnici su se vratili u luku Vik, nakon čega je Kuznjecov prebačen u Ukrajinu. Četiri dana kasnije, u 2.03 i 19.03 časova, odjeknule su eksplozije, koje su izazvale pucanje cevovoda dužine do nekoliko stotina metara, tešku štetu i curenje velike količine gasa u Baltičko more.

„Cilj delovanja optuženog i njegovih saučesnika bio je dugoročni prekid isporuka gasa iz Rusije u Nemačku“, navodi se u nalogu.

Kao rezultat eksplozija, gasovod „Severni tok“, koji je ranije snabdevao oko polovine godišnjih potreba Nemačke za gasom, postao je neupotrebljiv. „Severni tok 2“ bio je završen, ali još nije uveden u upotrebu u trenutku eksplozija. Oba gasovoda se završavaju u nemačkom Lubminu.

Italijanski karabinjeri su 21. avgusta, na zahtev nemačkog tužilaštva, priveli osumnjičenog u provinciji Rimini, gde je boravio na odmoru sa porodicom. Prema dokumentima, reč je o Sergeju K. koji je navodno bio član posade jahte „Andromeda“ i preuzeo ulogu koordinatora same diverzije.

Moskva je više puta zahtevala informacije o istrazi, ali ih nije dobila. Generalno tužilaštvo Rusije pokrenulo je postupak za akt međunarodnog terorizma, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglašavao da zataškavanje istrage ukazuje na pokušaje skrivanja pravih naručilaca sabotaže.

