Svet

TRAMPU STIGAO ODGOVOR OKO GRENLANDA: Evropski lideri zajednički poslali saopštenje

P. Đurđević

06. 01. 2026. u 13:18

LIDERI Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Velike Britanije i Danske izdali su danas zajedničko saopštenje o Grenlandu u kojem se navodi da arktička teritorija pripada Danskoj.

ТРАМПУ СТИГАО ОДГОВОР ОКО ГРЕНЛАНДА: Европски лидери заједнички послали саопштење

Foto: Profimedia/ilustracija

- Na Danskoj i Grenlandu, i samo na njima, je da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda - navodi se u saopštenju evropskih lidera, prenosi Gardijan.

Evropski lideri su naveli i da su zajedno sa drugim saveznicima "povećali prisustvo, aktivnosti i ulaganja kako bi osigurali bezbednost Arktika i odvratili protivnike".

"Kraljevina Danska, uključujući Grenland, je članica NATO-a. Bezbednost Arktika mora biti garantovana kolektivno, u saradnji sa saveznicima NATO-a, zajedno sa SAD, poštujući principe Povelje Ujedinjenih nacija, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost granica - navodi se u saopštenju, prenosi Ansa.

Izjava nije direktno upućena SAD, ali naglašava važnost poštovanja međunarodnog prava i principa Povelje UN o poštovanju suverene teritorije i granica, navodi britanski list.

Glavni savetnik američkog predsednika Donalda Trampa Stiven Miler izjavio je danas da Grenland s pravom pripada Sjedinjenim Američkim Državama i da Trampova administracija može da zauzme tu poluautonomnu dansku teritoriju ako želi.

On je za Si-en-en rekao da se niko neće vojno boriti protiv SAD oko budućnosti Grenlanda, a nakon što je više puta upitan da li bi isključio upotrebu vojne sile.

(Tanjug)

