ZAHAROVA ODBRUSILA ZAPADU: Vi ste Zelenskom omogućili da izvrši zločine
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas komentarišući napade ukrajinskih snaga na naftovod Družba, rekla da je Zapad Zelenskom omogućio da izvrši zločine, a za to nisu koristili njegov novac, već sredstva svojih građana.
"Za ovu 'indulgenciju', koja je utemeljena na pravnom nihilizmu, Zelenski je platio životima Ukrajinaca", rekla je Zaharova, dodajući da bi bilo besmisleno objašnjavati bilo šta Zelenskom, prenosi TASS.
"Moramo da objasnimo svetskoj zajednici i onima koji ga snabdevaju oružjem i novcem", istakla je Zaharova.
U vezi sa napadima na naftovod Družba, ukrajinske snage su prošle nedelje izvele nekoliko udara dronovima i raketama na rusku infrastrukturu.
Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj obustavljene su dok se naftovod popravlja.
Zelenski je, na konferenciji za novinare, rekao da sudbina naftovoda zavisi od Mađarske, što je u Budimpešti shvaćeno kao pretnja.
Mađarski zvaničnici su pozvali Zelenskog da prestane da preti i da ne ugrožava energetsku bezbednost zemlje.
(Tanjug)
