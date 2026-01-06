TRAMP OTKRIO ŠTA SU AMERIKANCI URADILI: Pobili smo Kubance

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izrazio je žaljenje zbog velikog broja poginulih tokom američke agresije na Venecuelu.

Foto Tanjug/AP/Peter Dejong/Yuki Iwamura/Truthsocial

- Bilo je neverovatno. Samo pomislite, niko (sa američke strane) nije poginuo, ali sa druge strane, nažalost, mnogo ljudi je poginulo - rekao je na sastanku sa republikanskim poslanicima.

Tramp je pojasnio da su u američkoj operaciji ubijeni uglavnom Kubanci.

Trećeg januara, Sjedinjene Američke Države su sprovele agresiju na Venecuelu, tokom koje su predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores zarobljeni i odvedeni iz zemlje .