PRVE DAME IMAJU JEDINSTVEN MORALNI AUTORITET: Melanija Tramp ima veliki uticaj na politiku, iako nije prisutna u javnosti

SUPRUGA američkog predsednika Melanija Tramp koristi lični uticaj kako bi oblikovala važne politike, iako njena uloga kao prve dame nije tako vidljiva kao kod nekih prethodnih, piše danas CNN, pozivajući se na nekoliko obaveštenih izvora.

Foto: Profimedia

Navodi se da prva dama SAD nije viđena u Beloj kući više od mesec dana, ali da je bila "angažovana na diplomatiji" i obratila se pismom Vladimiru Putinu, dok je američki lider bio angažovan na pripremi sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

-Dragi predsedniče Putine. Svako dete deli iste mirne snove u svom srcu, bez obzira na to da li je rođeno u zabačenoj ruralnoj oblasti ili u veličanstvenom centru grada. Oni sanjaju o ljubavi, mogućnostima i sigurnosti od opasnosti- navodi se između ostalog u pismu.

Ovo je samo jedan od dokaza, prema onima koji je poznaju i prate njen rad, kako Melanija Tramp ima diskretnu, ali uticajnu ulogu u drugom mandatu svog muža, uprkos fizičkoj odsutnosti iz Vašingtona. CNN navodi da nije bila prisutna kada je njen muž preneo njeno pismo Putinu na samitu u Ankoridžu, niti u Beloj kući nekoliko dana kasnije kada je bio domaćin ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom. Do sada, javno je nastupila samo 19 dana tokom ovog mandata, u poređenju sa 40 dana za isti vremenski period tokom prošlog mandata.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država često komunicira sa suprugom, uglavnom putem poruka i telefonskih poziva tokom dana, prema izvorima koji su upućeni u situaciju. Prva dama prati vesti, a Tramp kaže da mu ona pruža "zdravu dozu skepticizma" nakon njegovih razgovora sa Putinom.

-Mislim da mnogi ljudi potcenjuju koliko su oni normalan par. ... On je sluša i traži njen savet. Ona se meša samo kada je to zaista nešto važno, i zaista joj je stalo do dece- naveo je izvor upućen sa situacijom.

Melanija Tramp nije iznela nikakav javni stav o Ukrajini ili Gazi, ali njene reakcije, kako ih je predsednik opisao, ponudile su neku vrstu provere realnosti u vezi sa ratovima koje je obećao, ali do sada nije uspeo, da okonča, navodi CNN.

-Ona misli da je to užasno. I ona vidi iste slike koje vi vidite, koje svi mi vidimo. I mislim da svi, osim ako nisu prilično hladnokrvni, ili još gore od toga, ludi, ne mogu da kažu ništa osim da je užasno kada vidite decu- rekao je Tramp prošlog meseca o slikama gladne dece iz Gaze, a koje je izraelski premijer Bejamin Netanjahu negirao.

Bivša šefica kabineta prve dame Lore Buš i direktorka Inicijative "Nasleđe prvih dama Amerike" Američkog univerziteta Anita Mekbrajd ocenila je da je Melanija Tramp dosledna u svom fokusu na bezbednost dece i njihovu budućnost. Ona je dodala da je prva dama SAD pristupila u pismu Putinu iz svoje jedinstvene prošlosti i činjenice da je rođena u tadašnjoj komunističkoj Jugoslaviji 1970. godine.

Podsetila je i da je bivša prva dama Nensi Regan direktno razgovarala sa predsednikom Sovjetskog Saveza Mihailom Gorbačovom tražeći mir i pisala je njegovoj supruzi uoči ključnog sastanka. Takođe, dodala je, Džeki Kenedi je pisala premijeru Sovjetskog Saveza Nikiti Hruščovu izražavajući nadu u mir nakon smrti svog muža. A Lora Buš se obratila novinarima u sali za brifinge Bele kuće, opominjući režim u Mjanmaru nakon smrtonosnog ciklona.

-Prve dame imaju jedinstven moralni autoritet. ... Aplaudiram gospođi Tramp što na ovaj način koristi svoju platformu za stvari koje su važne, posebno u ovom kritičnom trenutku svetske istorije- rekla je Mekbrajd.

Kejt Benet, bivša novinarka CNN-a koja je izveštavala o prvoj dami i autorka knjige "Slobodna, Melanija" podsetila je da je prva dama SAD prošlog meseca tešila mlade devojčice pogođene katastrofalnim poplavama u Teksasu koje su joj poklonile narukvicu prijateljstva, a pored toga se molila sa kamperima.

-Ona zaista brine za tragediju i pitanja u koja su uključena deca. Verujem u njenu autentičnost- navela je Benet. Tramp deli vreme između Njujorka i Palm Biča, sa višenedeljnim pauzama između putovanja u glavni grad. Njena kancelarija sada ima manji tim koji čine petoro ljudi, u odnosu na približno 11 zaposlenih tokom prvog mandata Donalda Trampa. Prema izveštaju poslatom Kongresu 1. jula, prva dama je imala pet stalno zaposlenih, čije su plate iznosile ukupno 634.200 dolara godišnje. Jedna od ključnih pozicija, sekretar za društvene odnose u Beloj kući, koji planira i koordinira sve zvanične i lične društvene događaje u Beloj kući, ostaje upražnjena. U sličnom izveštaju od 1. jula 2024. godine, navodi se da je više od 20 zaposlenih radilo u kancelariji prve dame Džil Bajden, sa ukupnim platama od skoro 2,5 miliona dolara godišnje. Mišel Obama je imala 12 zaposlenih sa punim radnim vremenom u julu 2016. godine. Američki tv kanal navodi da Melanija Tramp balansira između Njujorka i Palm Biča, a njena poslednje poznato pojavljivanje u Beloj kući bilo je 11. jula, kada je sa predsednikom otputovala u Teksas. Ona nije najavljivala velike promene u političkom angažmanu niti je pratila Trampa na značajnijim putovanjima ili političkim susretima. Međutim, njen poslednji indirektni uticaj na svetske sukobe i angažman u pitanjima vezanim za decu otkriva da, iako je javno odsutna, i dalje ima značajnu ulogu u političkoj dinamici, navodi CNN.