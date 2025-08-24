ŽENA SE VRATILA SA POSLA I IMALA ŠTA DA VIDI: Muškarac se zadavio kobasicom i umro
TRAGEDIJA se dogodila u jednom selu u Stolbckom okrugu.
Žena se vratila kući s posla i videla muža kako leži bez svesti na krevetu.
Čovek je u ruci držao viljušku, a pored njega je bio tanjir sa kobasicama. Njegova supruga je pozvala hitnu pomoć, ali su lekari samo konstatovali smrt čoveka.
Pregled je pokazao da je pokojnik preminuo zato što se zadavio kobasicom.
Imao je 3,6 promila alkohola u krvi, piše nashaniva.com.
(alo.rs)
