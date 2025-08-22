Svet

"VIKTORE, VEOMA SAM LJUT": Orban objavio Trampovo pismo

PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je odgovor predsednika SAD Donalda Trampa na svoje pismo u kojem je upozorio na posledice ukrajinskog napada na naftovod „Družba“.

Tramp je u pismu poručio da je „veoma ljut“ zbog tog događaja.

- Viktore, nije mi drago što to čujem, veoma sam ljut zbog toga. Reci to i Slovačkoj. Ti si moj veliki prijatelj. Donald. -  navedeno je u pismu koje je Orban objavio na društvenim mrežama.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ranije je izjavio da su isporuke nafte u Mađarsku već treći put zaustavljene usled udara ukrajinskih dronova na naftovod.
Orban je u svom pismu američkom predsedniku naglasio da Kijev napadima na „Družbu“ ugrožava ključne energetske tokove za Mađarsku i Slovačku.

