LAVROV ZAGRMEO: "Strane trupe ne mogu u Ukrajinu, to je neprihvatljivo"

UKRAJINA otvoreno pokazuje da nije zainteresovana za održivo i dugoročno rešenje konflikta, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nakon sastanka sa indijskim kolegom Subrahmanjamom Džajšankarom.

Foto: Shutterstock

- Ukrajinski režim i njegovi predstavnici komentarišu aktuelnu situaciju na vrlo specifičan način, jasno pokazujući da nisu zainteresovani za trajno, pravedno i dugoročno rešenje - rekao je on.

Stav Kijeva sugeriše da želi da potkopa napore za postizanje mira koje je preduzeo američki predsednik Donald Tramp.

- Što se tiče motiva kojima se rukovodi takozvana ‘koalicija voljnih’, vidim mnogo znakova da je ta aktivnost usmerena upravo na to da podrije onaj napredak koji je počeo jasno da se ocrtava kao rezultat samita na Aljasci i prethodnih kontakata između predstavnika američke administracije i ruske strane - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

Po njegovim rečima, Rusija i Amerika tesno sarađuju oko Ukrajine, kako bi se neutralisali osnovni uzroci krize.



- Rusija je uvek bila za iskren razgovor, i oni principi, te bezbednosne garancije koje su bile usaglašene po inicijativi ukrajinske delegacije u Istanbulu u aprilu 2022. godine, mi podržavamo. Podržavali smo ih tada i podržavamo ih danas, zato što su zaista zasnovani na principu kolektivnog osiguranja bezbednosti, na principima nedeljivosti bezbednosti. Sve drugo, sve ostalo, su, naravno, apsolutno besperspektivne zamisli - rekao je on.

- Sve te zamisli se u suštini tiču osiguranja garancija putem strane vojne intervencije na delu ukrajinske teritorije. Veoma se nadam da oni koji takve planove prave samo pokušavaju da privuku pažnju. Ali se nadam da shvataju da će to biti apsolutno neprihvatljivo za Rusku Federaciju i za sve zdravorazumske političke snage u Evropi – naglasio je ministar.

Ruski predsednik Vladimir Putin je spreman da se sastane sa Vladimirom Zelenskim samo ako sva pitanja koja zahtevaju razgovor na najvišem nivou budu dobro pripremljena.

Kako je istakao, kada i ako dođe do potpisivanja budućih sporazuma sa Ukrajinom, postaviće se pitanje legitimiteta potpisnika sa ukrajinske strane.

(Sputnik)

BONUS VIDEO-