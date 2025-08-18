EVROPSKA ELITA STIŽE U BELU KUĆU: Ovo su najmoćniji lideri starog kontinenta koji će govoriti o miru u Ukrajini

BILATERALNI sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog održaće se danas u 13:15 po lokalnom (19:15 po srednjoevropskom) vremenu u Beloj kući, saopštila je Bela kuća u nedelju.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Posle toga, Tramp će u 15 časova (21 sat po našem vremenu) učestvovati na multilateralnom sastanku sa evropskim liderima koji takođe dolaze u Vašington.

Ko će sve od evropskih lidera biti u Beloj kući:

Britanski premijer - Kir Starmer

Foto: Profimedia

Predsednica Evropske komisije - Ursula fon der Lajen

Predsednik Francuske - Emanuel Makron

Foto: Profimedia

Premijerka Italije - Đorđa Meloni

Foto. Tanjug/AP

Nemački kancelar - Fridrih Merc

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsednik Finske - Aleksander Stab

Tanjug/Gleb Garanich/Pool Photo/AP

Generalni sekretar NATO-a - Mark Rute

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Podsetimo, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Vašington da veruje kako će "zajednička snaga" Ukrajine sa američkim i evropskim partnerima naterati Rusiju na mir.

Sa druge strane, na svojoj mreži Truth Social, Donald Tramp je pozvao predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da postigne dogovor kojim bi se okončao troipogodišnji rat s Rusijom.

(Kurir)

BONUS VIDEO: