EVROPSKA ELITA STIŽE U BELU KUĆU: Ovo su najmoćniji lideri starog kontinenta koji će govoriti o miru u Ukrajini
BILATERALNI sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog održaće se danas u 13:15 po lokalnom (19:15 po srednjoevropskom) vremenu u Beloj kući, saopštila je Bela kuća u nedelju.
Posle toga, Tramp će u 15 časova (21 sat po našem vremenu) učestvovati na multilateralnom sastanku sa evropskim liderima koji takođe dolaze u Vašington.
Ko će sve od evropskih lidera biti u Beloj kući:
- Britanski premijer - Kir Starmer
- Predsednica Evropske komisije - Ursula fon der Lajen
- Predsednik Francuske - Emanuel Makron
- Premijerka Italije - Đorđa Meloni
- Nemački kancelar - Fridrih Merc
- Predsednik Finske - Aleksander Stab
- Generalni sekretar NATO-a - Mark Rute
Podsetimo, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Vašington da veruje kako će "zajednička snaga" Ukrajine sa američkim i evropskim partnerima naterati Rusiju na mir.
Sa druge strane, na svojoj mreži Truth Social, Donald Tramp je pozvao predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da postigne dogovor kojim bi se okončao troipogodišnji rat s Rusijom.
(Kurir)
