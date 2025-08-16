PRVA REAKCIJA ZELENSKOG: Hitno putuje u Vašington na sastanak sa Trampom!

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je da je imao dug i sadržajan telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i najavio da će se u ponedeljak u Vašingtonu sastati sa američkim liderom.

Foto: Iks/ZelenskyyUa

- Razgovor smo započeli u formatu tet-a-tet, nakon čega smo pozvali i evropske lidere da nam se pridruže. Poziv je trajao više od sat i po, od čega oko sat vremena našeg bilateralnog razgovora sa predsednikom Trampom - rekao je Zelenski.

Zelenski je istakao da je predsednik SAD obavestio ukrajinsku stranu o svom susretu sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i glavnim tačkama njihovih razgovora.

- Važno je da američka snaga utiče na razvoj situacije - naglasio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina podržava predlog predsednika Trampa o održavanju trilateralnog sastanka između Ukrajine, SAD i Rusije.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

- Ukrajina naglašava da se ključna pitanja mogu razmatrati na nivou lidera, a trilateralni format je za to adekvatan - dodao je Zelenski.

Sastanak u Vašingtonu u ponedeljak

Zelenski je najavio da će se u ponedeljak u Vašingtonu lično sastati sa predsednikom SAD.

- U ponedeljak ćemo razgovarati o svim detaljima koji se tiču okončanja ubijanja i rata. Zahvalan sam na pozivu - poručio je ukrajinski predsednik.

Zelenski je naglasio da je važno da Evropljani budu uključeni u svaku fazu procesa kako bi zajedno sa Amerikom obezbedili pouzdane bezbednosne garancije.

- Razgovarali smo i o pozitivnim signalima sa američke strane u vezi sa učešćem u garancijama bezbednosti Ukrajine. Nastavljamo da koordiniramo naše pozicije sa svim partnerima. Zahvalan sam svima koji pomažu - zaključio je Zelenski.