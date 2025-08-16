PRVA REAKCIJA ZELENSKOG: Hitno putuje u Vašington na sastanak sa Trampom!
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je da je imao dug i sadržajan telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i najavio da će se u ponedeljak u Vašingtonu sastati sa američkim liderom.
- Razgovor smo započeli u formatu tet-a-tet, nakon čega smo pozvali i evropske lidere da nam se pridruže. Poziv je trajao više od sat i po, od čega oko sat vremena našeg bilateralnog razgovora sa predsednikom Trampom - rekao je Zelenski.
Zelenski je istakao da je predsednik SAD obavestio ukrajinsku stranu o svom susretu sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i glavnim tačkama njihovih razgovora.
- Važno je da američka snaga utiče na razvoj situacije - naglasio je Zelenski.
Prema njegovim rečima, Ukrajina podržava predlog predsednika Trampa o održavanju trilateralnog sastanka između Ukrajine, SAD i Rusije.
- Ukrajina naglašava da se ključna pitanja mogu razmatrati na nivou lidera, a trilateralni format je za to adekvatan - dodao je Zelenski.
Sastanak u Vašingtonu u ponedeljak
Zelenski je najavio da će se u ponedeljak u Vašingtonu lično sastati sa predsednikom SAD.
- U ponedeljak ćemo razgovarati o svim detaljima koji se tiču okončanja ubijanja i rata. Zahvalan sam na pozivu - poručio je ukrajinski predsednik.
Zelenski je naglasio da je važno da Evropljani budu uključeni u svaku fazu procesa kako bi zajedno sa Amerikom obezbedili pouzdane bezbednosne garancije.
- Razgovarali smo i o pozitivnim signalima sa američke strane u vezi sa učešćem u garancijama bezbednosti Ukrajine. Nastavljamo da koordiniramo naše pozicije sa svim partnerima. Zahvalan sam svima koji pomažu - zaključio je Zelenski.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)