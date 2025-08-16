Svet

PRVA REAKCIJA ZELENSKOG: Hitno putuje u Vašington na sastanak sa Trampom!

Новости онлине

16. 08. 2025. u 09:39

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je da je imao dug i sadržajan telefonski razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i najavio da će se u ponedeljak u Vašingtonu sastati sa američkim liderom.

ПРВА РЕАКЦИЈА ЗЕЛЕНСКОГ: Хитно путује у Вашингтон на састанак са Трампом!

Foto: Iks/ZelenskyyUa

- Razgovor smo započeli u formatu tet-a-tet, nakon čega smo pozvali i evropske lidere da nam se pridruže. Poziv je trajao više od sat i po, od čega oko sat vremena našeg bilateralnog razgovora sa predsednikom Trampom - rekao je Zelenski.

Zelenski je istakao da je predsednik SAD obavestio ukrajinsku stranu o svom susretu sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i glavnim tačkama njihovih razgovora.

- Važno je da američka snaga utiče na razvoj situacije - naglasio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina podržava predlog predsednika Trampa o održavanju trilateralnog sastanka između Ukrajine, SAD i Rusije.

- Ukrajina naglašava da se ključna pitanja mogu razmatrati na nivou lidera, a trilateralni format je za to adekvatan - dodao je Zelenski.

Sastanak u Vašingtonu u ponedeljak

Zelenski je najavio da će se u ponedeljak u Vašingtonu lično sastati sa predsednikom SAD.

- U ponedeljak ćemo razgovarati o svim detaljima koji se tiču okončanja ubijanja i rata. Zahvalan sam na pozivu - poručio je ukrajinski predsednik.

Zelenski je naglasio da je važno da Evropljani budu uključeni u svaku fazu procesa kako bi zajedno sa Amerikom obezbedili pouzdane bezbednosne garancije.

- Razgovarali smo i o pozitivnim signalima sa američke strane u vezi sa učešćem u garancijama bezbednosti Ukrajine. Nastavljamo da koordiniramo naše pozicije sa svim partnerima. Zahvalan sam svima koji pomažu - zaključio je Zelenski.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP PREDAO PUTINU PISMO OD MELANIJE: Lično mu ga je uručio...

TRAMP PREDAO PUTINU PISMO OD MELANIJE: "Lično mu ga je uručio..."