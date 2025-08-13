INVAZIJA MEDUZA ZAUSTAVILA NUKLEARKU: Kako je najveća atomska centrala na Zapadu prekinula rad

Rad nuklearne centrale u francuskom Gravlenu, na severu zemlje na Atlantskoj obali, u potpunosti je u prekidu od početka ove sedmice, zbog velikog prisustva meduza u vodi koja služi za hlađenje reaktora. Ova elektrana je, inače, najveća u zapadnoj Evropi.

Foto: Printskrin

Proizvodni pogoni 2, 3, 4 i 6 u ovoj nuklearnoj elektrani zaustavili su se u noći između nedelje i ponedeljka zbog ogromnog i nepredviđenih prisustva želatinastih morskih organizama. Reč je o veoma retkoj pojavi.

Prema saopštenju Francuske elektrodistribucije (EDF), reaktori 2, 3 i 4 su se automatski zaustavili između 23 sata i ponoći, shodno utvrđenoj proceduri, dok je reaktor broj 6 stao u ponedeljak u 6.20. Reaktori 1 i 5 su trenutno na održavanju i nisu bili u funkciji.

Meduze su se nagomilale u filterima crpne stanice čiji je rad na taj način bio otežan. “Nezvana” morska bića su do filtera stigla preko luke u obližnjem Dankerku, odakle se crpi voda za hlađenje reaktora.

Vlasti su odmah saopštile da nije bilo opasnosti po bezbednost okoline i stanovništva. Sistem je automatski stao baš da bi se ostvarili svi sigurnosni uslovi. Rečeno je i da se pumpne stanice ne nalaze u delu s nuklearnim reaktorima. Zbog svega, centrala je u potpunosti zaustavljena.

Nadležni dodaju i da blokiranje rada na proizvodnji električne energije nije prekinulo hlađenje reaktora.

- Ova vrsta rizika je poznata i centrala u Gravlenu poseduje procedure u slučaju velikog priliva morskih organizama, kao što su meduze ili alge, a koji bi mogli da zapuše sisteme za filtriranje - istakla je Agencija za nuklearnu bezbednost i radiološku zaštitu (ASNR).

Centrala u Gravlenu je najveća nuklearka u Zapadnoj Evropi, i po broju reaktora, i po kapacitetima proizvodnje. Ima šest reaktora, a svaki proizvodi po 900 megavata struje. Planirano je da do 2040. godine budu izgrađena još dva reaktora nove generacije kapaciteta 1.600 megavata.

Francuska elektrodistribucija je saopštila da ekipe stručnjaka vrše dijagnostiku i intervencije neophodne za ponovno pokretanje proizvodnih jedinica. Planirano je da se pokrenu sukcesivno, jedna po jedna, u danima koji slede.

Takođe, javnost je umirena porukom da ne postoji rizik od nestašica struje zbog ovog incidenta, imajući u vidu da ostale nuklearne i solarne centrale i vetroparkovi obezbeđuju dovoljnu količinu energije.

Situacije kada meduze blokiraju rashladni sistem elektrana su retke, a prethodna je u Francuskoj viđena 1990. U EDF ističu da su se slični incidenti do sada dešavali i u SAD, Škotskoj, Švedskoj i Japanu.