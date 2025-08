CARINSKI RAT U PUNOM JEKU: Tramp najavljuje drastične tarife na farmaceutske proizvode do 250 odsto

AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je danas da bi carine na uvoz farmaceutskih proizvoda mogle da dostignu čak 250 odsto.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

On je u intervjuu za CNBC rekao da početne carine na lekove neće biti visoke, ali da je plan da se one u roku od 12 do 18 meseci postepeno povećaju na 150 odsto, a zatim i na 250 odsto.

-Želimo lekove proizvedene u našoj zemlji, izjavio je Tramp, naglašavajući da je cilj da se farmaceutska proizvodnja vrati u SAD.

On je istakao da je već pozvao 17 najvećih farmaceutskih kompanija da do 29. septembra ponude svoje lekove američkom sistemu Medikejd (Medicaid) po najnižim cenama koje nude u razvijenim zemljama.

Industrija lekova upozorava da bi visoke carine mogle da povećaju troškove, obeshrabre investicije i poremete lanac snabdevanja, što bi ugrozilo pacijente i smanjilo sredstva za istraživanje i razvoj.

U poslednjih šest meseci, kompanije Elaj Lili i Džonson i Džonson najavile su nove investicije u SAD kako bi zadobile Trampove simpatije, podseća američka medijska kuća.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori