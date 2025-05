"NE ŽELIMO DA IMAJU NUKLEARNO ORUŽJE" Tramp: Mislim da će se postići dogovor sa Iranom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da traži "potpuno demontiranje" iranskog nuklearnog programa, ali da je otvoren za razgovor o civilnom energetskom programu te zemlje.

Foto: Profimedia

- Mislim da bih bio otvoren da to čujem, znate. Zovu je civilna energija. Ali znate, civilna energija često dovodi do vojnih ratova. A mi ne želimo da imaju nuklearno oružje. To je veoma jednostavan dogovor - rekao je Tramp za En-Bi-Si njuz (NBC News).

Prošle nedelje, Tramp je kazao da nuklearni pregovori između Sjedinjenih Američkih država i Irana, koji su u toku uz posredovanje Omana, idu "veoma dobro".

- Mislim da će se postići dogovor... Imaćemo nešto bez potrebe da počnemo sa bombardovanjem - zaključio je tada Tramp.

(Tanjug)

