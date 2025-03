CILjANI napadi ukrajinske vojske na ruske novinare su pravo ubistvo, a takvi zločini samo potvrđuju ispravnost Specijalne vojne operacije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Vatra je otvorena namerno, hteli su da ih ubiju. Kijevski režim nastavlja sa svojim zločinima, pri čemu su to zločini protiv novinara, ljudi koji nisu imali i nemaju oružje u rukama. To je suština kijevskog režima i to samo još jednom potvrđuje ispravnost Specijalne vojne operacije - naveo je on na brifingu.

Istovremeno, Peskov je ukazao da Rusija stalno skreće pažnju međunarodnoj zajednici na hajku Kijeva protiv ruskih novinara, ali mnogi umesto da reaguju ćute što je neoprostivo.

- Smatramo da je reakcija međunarodne zajednice nedovoljna. Mnogi jednostavno odustaju od rekacije, što je s naše stačke gledišta neoprostivo - rekao je on.

List „Izvestija“ je na svom Telegram kanalu objavio da je njihov dopisnik Aleksandar Fjodorčak poginuo u zoni Specijalne vojne operacije.

Pored toga, objavljeno je da su u zoni SVO poginuli kamerman televizije „Zvezda“ Andrej Panov i vozač ekipe Aleksandar Sirkeli. Bili su na istom mestu sa dopisnikom „Izvestija“ Aleksandrom Fjodorčakom.

Kako piše „Zvezda“, projektil „hajmars“ pogodio je civilno vozilo u kojem su bili novinari.

Takođe, gubernator Kurske oblasti Aleksanda Hinštejn objavio je da je dopisnik TASS-a Mihail Skuratov ranjen u ukrajinskim napadima u pograničnoj Kurskoj oblasti.

(Sputnjik)

