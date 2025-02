ZAVRŠEN HITAN SASTANAK EVROPSKIH LIDERA U PARIZU: Kijev može da nam veruje

U PARIZU je završen hitan sastanak evropskih lidera o Ukrajini, koji je sazvao francuski predsednik Emanuel Makron.

Sastanku, koji je organizovan zbog zabrinutosti evropskih lidera oko namere predsednika SAD Donalda Trampa da se lično sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i pregovara o Ukrajini, prisustvovali su, pored ostalih, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i generalni sekretar NATO Mark Rute.

Dok je sastanak u ponedeljak još bio u toku, nemački kancelar Olaf Šolc je objavio fotografiju sa skupa lidera okupljenih u Jelisejskoj palati.

- Pozdravljamo diskusiju o miru u Ukrajini. Ali to ne znači da može doći do nametnutog mira i da Ukrajina mora da prihvati ono što joj je predstavljeno... Ukrajina može da nam veruje - napisao je Šolc, koji je napustio sastanak pre završetka. On je obećao nastavak podrške Kijevu, prenosi BFM TV.

Evropski lideri sastali su se u ponedeljak u Parizu kako bi definisali zajednički odgovor na stavove američke administracije o Ukrajini.

Sastanak je održan uoči današnjih pregovora Rusije i SAD u Rijadu.

Ukrajina strahuje da ostane po strani od ovih pregovora koji se direktno tiču nje, navodi francuski TV kanal.

