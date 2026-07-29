SNAŽAN ZEMLJOTRES U BiH: "Zaljuljalo momački, probudilo me..."
ZEMLjOTRES magnitude 3,1 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 29. jula 2026. godine u 04.21 časova, na području Bosne i Hercegovine.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.7076 i dužine 18.4265, 14 km od Sarajeva.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno šest10 kilometara ispod površine zemlje.
Probudilo me", "kratko, ali pulsirjuće", "Zaljuljalo momački, probudilo me", samo su neki od komentara koje su ljudi ostavljali na platformi EMSC.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
NEMA VIŠE MESTA U BOLNICI, PRONAĐENO JOŠ MRTVIH U JAPANU: Potraga za preživelima nastavlja se tokom cele noći (FOTO/VIDEO)
28. 07. 2026. u 20:06 >> 20:43
ZEMLjOTRES U SRBIJI: Podrhtavalo na dubini od 11 kilometara
28. 07. 2026. u 10:10
TRESLO SE TLO U CIK ZORE: Zemljotres pogodio Srbiju, evo gde je bio epicentar
18. 07. 2026. u 08:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NA PRAGU NOVA ODLUKA O POVLAČENjU PRIZNANjA TZV. KOSOVA: "Odluka o priznanju lažne države doneta je protivno volji većine građana"
Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.
27. 07. 2026. u 15:35
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)