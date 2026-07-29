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SNAŽAN ZEMLJOTRES U BiH: "Zaljuljalo momački, probudilo me..."

В.Н.

29. 07. 2026. u 07:43

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ZEMLjOTRES magnitude 3,1 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 29. jula 2026. godine u 04.21 časova, na području Bosne i Hercegovine.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС У БиХ: Заљуљало момачки, пробудило ме...

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.7076 i dužine 18.4265, 14 km od Sarajeva.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno šest10 kilometara ispod površine zemlje.

Probudilo me", "kratko, ali pulsirjuće", "Zaljuljalo momački, probudilo me", samo su neki od komentara koje su ljudi ostavljali na platformi EMSC.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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