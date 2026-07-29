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STRADALO 13 OSOBA, STRAHUJE SE DA ĆE BROJ VEĆI: Prizori posle razornog zemljotresa potresni, traga se i dalje za preživelima (FOTO/VIDEO)

Танјуг

29. 07. 2026. u 07:38

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PREMIJERKA Japana Sanae Takaiči izjavila je danas da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje, dok se i dalje traga za nestalima nastavlja.

СТРАДАЛО 13 ОСОБА, СТРАХУЈЕ СЕ ДА ЋЕ БРОЈ ВЕЋИ: Призори после разорног земљотреса потресни, трага се и даље за преживелима (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Juntaro Yokoyama/Kyodo News via AP

Tokijska policija uputila je u pogođeno područje helikopter i osmočlani tim za hitne intervencije i spasavanje specijalizovan za reagovanje u katastrofama, preneo je Kjodo.

Posle zemljotresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u gradu Kašima, kojim upravlja grupa Aeon.

Lokalne vlasti saopštile su da su dve žene poginule, jedna je pronađena bez svesti, dok je još pet osoba povređeno.

Pre urušavanja drugog sprata objekta evakuisano je oko 200 ljudi. Saobraćaj na liniji brzih vozova Šinkansen na ostrvu Kjušu i dalje je obustavljen, dok će tramvaji u gradu Kumamoto saobraćati smanjenom brzinom, uz upozorenje da bi usluga mogla da bude ponovo obustavljena u slučaju novih jačih potresa.

Dve avio kompanije zbog zemljotresa su otkazale 11 letova. Pojedina preduzeća u regionu privremeno su obustavila rad, a nekoliko hiljada domaćinstava ostalo je bez električne energije.

Foto: Фото: Танјуг/Naoki Hiraoka/Kyodo News via AP

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Najpogođenija područja u prefekturi Kumamoto zabeležila su maksimalni intenzitet od sedam stepeni na japanskoj seizmičkoj skali, nakon što je zemljotres pogodio region u 16.27 časova po lokalnom vremenu.

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