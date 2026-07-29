"LJULJA SE U BERLINU" Merc pod žestokim udarom, jedan potez mogao bi skupo da ga košta

PRITISAK raste na nemačkog kancelara Fridriha Merca nakon rekonstrukcije kabineta koja je izazvala veliko nezadovoljstvo unutar njegove stranke.

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Taj potez je dodatno doveo u pitanje sposobnost vlade da se nosi sa jačanjem desnice uoči ključnih pokrajinskih izbora u septembru, piše Rojters. U sredu će konzervativni poslanici glasati o Mercovom predlogu da Torsten Fraj bude novi predsednik parlamentarne grupe.

Iako je to formalnost, neočekivano tesan rezultat mogao bi dodatno da optereti kancelara nakon nekoliko dana unutrašnjih stranačkih sukoba.

Nakon problematične prve godine na vlasti, Mercov konzervativni blok CDU/CSU zaostaje za desničarskom Alternativom za Nemačku (AfD) u anketama. Postoji realna mogućnost da AfD prvi put osvoji vlast na nivou pokrajine u septembru.

Mercova popularnost pada

Fraj će igrati centralnu ulogu u koordinaciji sa Socijaldemokratama, manjinskim partnerom u vladajućoj koaliciji. Njegov zadatak će biti da obezbedi podršku za reforme kojima Merc namerava da podstakne rast u najvećoj evropskoj ekonomiji.

Prema anketi koju su u utorak objavili RTL i NTV, lična popularnost kancelara Merca je izuzetno niska. Samo 15 odsto ispitanika odobrava njegov rad, a samo 49 odsto pristalica njegove sopstvene stranke ga podržava.

Ista anketa je takođe pokazala da je AfD prvi put pretekao konzervativce u pogledu percipirane kompetentnosti za rešavanje problema u Nemačkoj.

- Događaji iz prošle nedelje ozbiljno su narušili Mercov ugled unutar CDU - rekao je Rojtersu član saveznog izvršnog odbora stranke.

Merc, s druge strane, očekuje da će se situacija smiriti do septembra, kada se parlament ponovo sastane i kada bi novi ministri trebalo da polože zakletvu.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

- Verujem da će se tenzije smiriti do septembra - rekao je on.

Njegov stav je u potpunoj suprotnosti sa stavom njegove prethodnice i bivše političke rivalke Angele Merkel.

Ona je konstantno bila popularnija od svoje stranke tokom svojih 16 godina na vlasti.

AfD preuzima vođstvo

Promene je izazvala iznenadna ostavka Jensa Špana, jedne od vodećih ličnosti stranke. Špan se povukao nakon što je odlučio da postane otac u inostranstvu uz pomoć surogat majke, iako se ranije zalagao za zabranu te prakse u Nemačkoj.

Merc je imenovao svog šefa kabineta, Torstena Fraja, za Španovog naslednika, a bivšu ministarku zdravlja Ninu Varken za novog šefa kabineta. Merc je takođe otpustio ministra saobraćaja Patrika Šnidera, što je razljutilo konzervativce u Šniderovoj matičnoj državi Rajnaland-Palatinat.

U pismu koje je objavljeno, konzervativni poslanici tamo su odbili sastanak sa Mercom. Rekli su da takav sastanak „zahteva barem minimalni nivo međusobnog poverenja i poštovanja“.

Međutim, kratkoročno, Mercova pozicija deluje sigurno, jer nema jasnih alternativa, a Španovim odlaskom, jedan od njegovih potencijalnih unutarpartijskih rivala je nestao. AfD trenutno vodi u nacionalnim anketama sa 27 odsto podrške, dok su konzervativci na 21 odsto, što je njihov najgori rezultat od prošlogodišnjih saveznih izbora.

Izbori se održavaju u istočnim pokrajinama Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija u septembru. AfD je posebno jaka u bivšoj Istočnoj Nemačkoj, a stranka se nada da će joj dobar rezultat tamo pomoći da uspe na nacionalnom nivou. Popularnost AfD je porasla zbog njenog čvrstog stava o migraciji.

Pitanje je ponovo došlo u fokus nakon smrtonosnog napada na paradu ponosa u Berlinu prošlog vikenda.

Napadača, koga je ubila policija, vlasti su opisale kao nemačkog državljanina libanskog porekla koji se zakleo na vernost Islamskoj državi. AfD je takođe iskoristio nezadovoljstvo unutar vlade zbog rekonstrukcije.

Tino Zorge, smenjeni državni sekretar u ministarstvu zdravlja, oštro je reagovao jer je za smenu saznao iz medija, a ne direktno od Merca. Zorge dolazi iz pokrajine Saksonija-Anhalt.

Kopredsednik AfD-a Tino Hrupala objavio je na društvenoj mreži X da u slučaju Zorgea Merc „ne samo da otpušta dokazanog stručnjaka, već i uklanja predstavnika Istočne Nemačke iz vlade“.

Mit @TinoSorge schickt der @bundeskanzler nicht nur einen ausgewiesenen Fachpolitiker weg. Er entfernt auch einen Ostdeutschen aus der Regierung. Diesen kalten und ungerechten menschlichen Umgang lernt man wohl in Unternehmen wie BlackRock. Kopf hoch und keine Sorge, lieber… — Tino Chrupalla (@Tino_Chrupalla) July 27, 2026

Hrupala je Mercov tretman njegovih kolega nazvao „hladnim i nepravednim“.

(Indeks.hr)

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