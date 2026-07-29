Politika

VELIKE VESTI ZA NAŠU ZEMLJU! Februar postaje Mesec srpsko-američkog nasleđa u SAD (FOTO)

В.Н.

29. 07. 2026. u 08:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KONGRESMENKA Klaudija Teni, republikanska predstavnica iz američke savezne države Njujork i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, oglasila se lepom vešću povodom Srbije i našeg naroda.

ВЕЛИКЕ ВЕСТИ ЗА НАШУ ЗЕМЉУ! Фебруар постаје Месец српско-америчког наслеђа у САД (ФОТО)

Foto: Tanya Rozhnovskaya/Alamy/Profimedia

- Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe stranke da se mesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa. 

- Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija oblikuje i jačali veze između SAD i Srbije. Ova rezolucija odaje počast njihovoj istoriji, nasleđu i trajnom doprinosu, naglasila je Klaudija Teni koja to napisala na svom nalogu na mreži "Iks".

Predstavnica u Donjem domu američkog Kongresa neumorno radi na predstavljanju Srbije u najpozitvnijem svetlu i jačanju prijateljstva i veza između Srbije i SAD. 

(Kurir)

BONUUS VIDEO: Brnabić: Porodica Aleksandra Vučića svojim leđima brani sve porodice u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOŠ JEDAN VELKOM TO PARTIZAN: Crno-beli ozvaničili dugo čekano pojačanje!

JOŠ JEDAN "VELKOM TO PARTIZAN": Crno-beli ozvaničili dugo čekano pojačanje!