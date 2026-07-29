VELIKE VESTI ZA NAŠU ZEMLJU! Februar postaje Mesec srpsko-američkog nasleđa u SAD (FOTO)

KONGRESMENKA Klaudija Teni, republikanska predstavnica iz američke savezne države Njujork i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD, oglasila se lepom vešću povodom Srbije i našeg naroda.

Foto: Tanya Rozhnovskaya/Alamy/Profimedia

- Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe stranke da se mesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa.

- Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija oblikuje i jačali veze između SAD i Srbije. Ova rezolucija odaje počast njihovoj istoriji, nasleđu i trajnom doprinosu, naglasila je Klaudija Teni koja to napisala na svom nalogu na mreži "Iks".

Today, I introduced a bipartisan resolution to designate February as Serbian American Heritage Month.



For generations, Serbian Americans have helped shape our nation and strengthen the bond between the United States and Serbia.



This resolution honors their history, heritage, &… — Rep. Claudia Tenney (@RepTenney) July 28, 2026

Predstavnica u Donjem domu američkog Kongresa neumorno radi na predstavljanju Srbije u najpozitvnijem svetlu i jačanju prijateljstva i veza između Srbije i SAD.

(Kurir)

BONUUS VIDEO: Brnabić: Porodica Aleksandra Vučića svojim leđima brani sve porodice u Srbiji