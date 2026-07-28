KOLAČ SA JABUKAMA I PUDING KREMOM: Letnji desert koji se topi u ustima

Mirisne jabuke, svilenkasta krema od pudinga i prhko testo stvaraju savršen spoj ukusa.

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Sastojci



200 gr margarina

2 žumanceta

100 gr šećera

1 vanilin šećer

4 kašike kisele pavlake

450 gr glatkog brašna

1 prašak za pecivo

rendana kora jednog limuna

Za fil od jabuka:

1 kg jabuka

4 kašike šećera

1 vanilin šećer

1 kašika cimeta

1 dl vode

1 kašika gustina

Za kremu:

1 kesica pudinga od vanile

mleko i šećer prema uputstvu na kesici

1 čaša kisele pavlake

Priprema:

Umutite margarin sa žumancima, šećerom i vanilin šećerom dok ne postane penast. Dodajte kiselu pavlaku i rendanu koru limuna, a zatim postepeno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Zamesite glatko testo i podelite ga na dva dela. Jedan deo stavite u frižider, a drugi u zamrzivač na oko 30 minuta.

Za fil oljuštite jabuke, isecite ih na sitne kockice i kuvajte sa šećerom i vanilin šećerom oko 15 minuta. Pred kraj dodajte gustin razmučen u vodi, kratko prokuvajte i sklonite sa šporeta.

Puding skuvajte prema uputstvu sa kesice, ostavite da se malo prohladi, pa umešajte kiselu pavlaku.

Razvucite testo koje je bilo u frižideru i stavite ga u pleh obložen papirom za pečenje. Izbodite ga viljuškom, rasporedite fil od jabuka, preko njega kremu od pudinga, a zatim odozgo izrendajte drugi deo testa.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35–45 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Još topao pospite šećerom u prahu, a pre sečenja ostavite da se potpuno ohladi kako bi se fil stegao.

Prijatno!