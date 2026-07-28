Torte i kolači

KOLAČ SA JABUKAMA I PUDING KREMOM: Letnji desert koji se topi u ustima

Milena Tomasevic

28. 07. 2026. u 15:00

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Mirisne jabuke, svilenkasta krema od pudinga i prhko testo stvaraju savršen spoj ukusa.

КОЛАЧ СА ЈАБУКАМА И ПУДИНГ КРЕМОМ: Летњи десерт који се топи у устима

FOTO: Novosti

Sastojci

Za prhko testo:
  • 200 gr margarina
  • 2 žumanceta
  • 100 gr šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 4 kašike kisele pavlake
  • 450 gr glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • rendana kora jednog limuna

Za fil od jabuka:

  • 1 kg jabuka
  • 4 kašike šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1 kašika cimeta
  • 1 dl vode
  • 1 kašika gustina

Za kremu:

  • 1 kesica pudinga od vanile
  • mleko i šećer prema uputstvu na kesici
  • 1 čaša kisele pavlake

Priprema:

Umutite margarin sa žumancima, šećerom i vanilin šećerom dok ne postane penast. Dodajte kiselu pavlaku i rendanu koru limuna, a zatim postepeno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Zamesite glatko testo i podelite ga na dva dela. Jedan deo stavite u frižider, a drugi u zamrzivač na oko 30 minuta.

Za fil oljuštite jabuke, isecite ih na sitne kockice i kuvajte sa šećerom i vanilin šećerom oko 15 minuta. Pred kraj dodajte gustin razmučen u vodi, kratko prokuvajte i sklonite sa šporeta.

Puding skuvajte prema uputstvu sa kesice, ostavite da se malo prohladi, pa umešajte kiselu pavlaku.

Razvucite testo koje je bilo u frižideru i stavite ga u pleh obložen papirom za pečenje. Izbodite ga viljuškom, rasporedite fil od jabuka, preko njega kremu od pudinga, a zatim odozgo izrendajte drugi deo testa.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35–45 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Još topao pospite šećerom u prahu, a pre sečenja ostavite da se potpuno ohladi kako bi se fil stegao.

Prijatno!

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