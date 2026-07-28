KOLAČ SA JABUKAMA I PUDING KREMOM: Letnji desert koji se topi u ustima
Mirisne jabuke, svilenkasta krema od pudinga i prhko testo stvaraju savršen spoj ukusa.
Sastojci
- 200 gr margarina
- 2 žumanceta
- 100 gr šećera
- 1 vanilin šećer
- 4 kašike kisele pavlake
- 450 gr glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
- rendana kora jednog limuna
Za fil od jabuka:
- 1 kg jabuka
- 4 kašike šećera
- 1 vanilin šećer
- 1 kašika cimeta
- 1 dl vode
- 1 kašika gustina
Za kremu:
- 1 kesica pudinga od vanile
- mleko i šećer prema uputstvu na kesici
- 1 čaša kisele pavlake
Priprema:
Umutite margarin sa žumancima, šećerom i vanilin šećerom dok ne postane penast. Dodajte kiselu pavlaku i rendanu koru limuna, a zatim postepeno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Zamesite glatko testo i podelite ga na dva dela. Jedan deo stavite u frižider, a drugi u zamrzivač na oko 30 minuta.
Za fil oljuštite jabuke, isecite ih na sitne kockice i kuvajte sa šećerom i vanilin šećerom oko 15 minuta. Pred kraj dodajte gustin razmučen u vodi, kratko prokuvajte i sklonite sa šporeta.
Puding skuvajte prema uputstvu sa kesice, ostavite da se malo prohladi, pa umešajte kiselu pavlaku.
Razvucite testo koje je bilo u frižideru i stavite ga u pleh obložen papirom za pečenje. Izbodite ga viljuškom, rasporedite fil od jabuka, preko njega kremu od pudinga, a zatim odozgo izrendajte drugi deo testa.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35–45 minuta, odnosno dok kolač ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Još topao pospite šećerom u prahu, a pre sečenja ostavite da se potpuno ohladi kako bi se fil stegao.
Prijatno!
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