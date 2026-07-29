OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za sredu, 29. jul: Evo koji su znaci pod najvećim uticajem punog Meseca
PRED nama je dan pun izazova u kome će mnogi potražiti i pronaći rešenja za poslove, odnose i veze, koje su dugo odlagalai.
Jednom godišnje, pun Mesec nađe se u Vodoliji, znaku društvenog života, planova i novca, a ove godine ta faza dešava se 29. jula, u 14.35, na šestom stepenu tog znaka.Pun Mesec pravi konjunkciju s Plutonom i opoziciju sa Suncem i Jupiterom u Lavu, uz podršku Urana u Blizancima i Neptuna u Ovnu. Ovi aspekti govore o sukobu između potrebe da sledimo neki svoj put i osećaja odgovornosti koju imamo prema drugima. Donose razrešenje kroz razgovor koji je duže vreme odlagan iz različitih razloga.
Mesec pravi konjunkciju sa retrogradnim Plutonom, planetom moći i novca, u znaku Vodolije, aspekt koji pojačava emocije donosi finansijski uspeh, želju za druženjem i izlascima sa prijateljima, ali i za društvenim ili političkim angažovanjem.
Sve to maksimalno je naglašeno jer je tu svoje prste upleo i Jupiter koji se istog dana, zajedno sa Suncem nalazi na šestom stepenu Lava i pravi opoziciju sa Mesecom, odnosno, fazu punog Meseca. Spoj Sunca i Jupitera u Lavu, znaku ljubavi, dece i kreativnosti, donosi sudbinske ljubavi, proširenje porodice, uspeh u javnoj delatnosti, visokom obrazovanju, napredovanje u poslu, završavanje važnih pravnih pitanja u vezi sa inostranstvom.
Nešto ranije, u 7.09, Venera na 21. stepenu Device pravi kvadrat sa Marsom na 21. stepenu Blizanaca, koji donosi burne, nagle raskide ljubavnih veza, vanredne troškove, probleme u saobraćaju, sukobe sa bližom okolinom i saradnicima.
Uticaj punog Meseca najviše će osetiti Vodolije (dogovor o partnerskom odnosu, ljubavnom ili poslovnom), Lavovi (raskid, razvod, a slobodni upoznaju sudbinsku ljubav), Blizanci (nešto što je dugo čekalo pravi trenutak može ugledati svetlo dana), Bikovi (porodični odnosi) i Škorpije (karijera, odnos sa nadređenima).
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