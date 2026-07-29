OGLASIO SE TRAMP: Predsednik SAD otkrio detalje sastanka sa Zelenskim i Netanjahuom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su njegovi sastanci sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom bili uspešni.

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U odvojenim objavama na svojoj društvenoj mreži Trut Socijal, Tramp je rekao da je sa dvojicom lidera razgovarao o različitim temama, ali nije izneo detalje razgovora.

- Imao sam veoma dobar sastanak. Naravno, razgovarali smo o mnogim važnim temama - napisao je Tramp o sastanku sa Netanjahuom. I sastanak sa Zelenskim, održan istog dana, američki predsednik je opisao kao odličan.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

- O mnogim pitanjima smo razgovarali. Sastanak je protekao veoma dobro - naveo je Tramp o sastanku sa ukrajinskim predsednikom, koji je i Zelenski okarakterisao kao dobar.

Zelenski i Netanjahu su u Vašingtonu juče prisustvovali komemorativnoj službi u čast senatora Lindzija Grejema, republikanca preminulog ranije ovog meseca koji je bio uticajni podržavalac Izraela i Ukrajine.

Zelenski je sa Trampom razgovarao o planovima Ukrajine o proizvodnji presretača raketa Patriot i obnovi mirovnih pregovora sa Rusijom, navodi Rojters.

Sastanak predsednika Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog premijera juče u Beloj kući bio je posvećen ratu sa Iranom, a protekao je bez javnih znakova nesuglasica koje su obeležile njihov odnos tokom prethodnih nekoliko nedelja, preneo je Aksios.

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