MARAKANA JE ZANEMELA! Zbog Hrvata navijači Crvene zvezde čupaju kosu
NIJE ovo baš moralo da se desi!
Prolazak zagrebačkog Dinama u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona donosi loše vesti za Crvenu zvezdu i ozbiljno komplikuje njen predstojeći put na evropskoj sceni.
Nakon preokreta hrvatskog šampiona, postalo je jasno da će srpski prvak u plej-ofu za ulazak u elitno takmičenje moći da se sastane sa atinskim AEK-om, koji važi za ubedljivo najtežeg i najnepoželjnijeg rivala u ovoj fazi.
Ekipa koju sa klupe predvodi Marko Nikolić definitivno ostaje među "nepovlašćenim" timovima. Ta sudbina biće zvanično potvrđena u sredu, kada se očekuje da Leh i Slovan rutinski overe svoj prolazak u narednu rundu. Poljski i slovački predstavnici su već u prvim mečevima na gostujućim terenima stekli ogromnu prednost, pa ih u revanšima čeka samo formalnost – Leh je u Danskoj savladao Arhus sa ubedljivih 4:1, dok je Slovan u Gruziji slavio protiv Iberije 1999 rezultatom 2:0.
Projekcija potencijalnih rivala Crvene zvezde u plej-ofu:
AEK (Grčka)
Viking (Norveška)
Celje (Slovenija) / Ararat (Jermenija)
Omonija (Kipar) / Levski (Bugarska)
Zvanični žreb za plej-of zakazan je za 3. avgust, što je dan ili dva pre nego što će Zvezda uopšte odigrati svoju prvu utakmicu trećeg kola. Sa druge strane, ime protivnika u trećoj rundi crveno-beli će saznati već u sredu uveče. Tada će ekipa Hapoel Ber Ševe na neutralnom terenu u Mađarskoj pokušati da juri gol zaostatka protiv Vikingura i izbori plasman u narednu fazu takmičenja.
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