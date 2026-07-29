Fudbal

MARAKANA JE ZANEMELA! Zbog Hrvata navijači Crvene zvezde čupaju kosu

Новости онлине

29. 07. 2026. u 06:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NIJE ovo baš moralo da se desi!

МАРАКАНА ЈЕ ЗАНЕМЕЛА! Због Хрвата навијачи Црвене звезде чупају косу

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Prolazak zagrebačkog Dinama u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona donosi loše vesti za Crvenu zvezdu i ozbiljno komplikuje njen predstojeći put na evropskoj sceni.

Nakon preokreta hrvatskog šampiona, postalo je jasno da će srpski prvak u plej-ofu za ulazak u elitno takmičenje moći da se sastane sa atinskim AEK-om, koji važi za ubedljivo najtežeg i najnepoželjnijeg rivala u ovoj fazi.

Ekipa koju sa klupe predvodi Marko Nikolić definitivno ostaje među "nepovlašćenim" timovima. Ta sudbina biće zvanično potvrđena u sredu, kada se očekuje da Leh i Slovan rutinski overe svoj prolazak u narednu rundu. Poljski i slovački predstavnici su već u prvim mečevima na gostujućim terenima stekli ogromnu prednost, pa ih u revanšima čeka samo formalnost – Leh je u Danskoj savladao Arhus sa ubedljivih 4:1, dok je Slovan u Gruziji slavio protiv Iberije 1999 rezultatom 2:0.

Projekcija potencijalnih rivala Crvene zvezde u plej-ofu:

AEK (Grčka)

LASK (Austrija)
Viking (Norveška)
Celje (Slovenija) / Ararat (Jermenija)
Omonija (Kipar) / Levski (Bugarska)

Zvanični žreb za plej-of zakazan je za 3. avgust, što je dan ili dva pre nego što će Zvezda uopšte odigrati svoju prvu utakmicu trećeg kola. Sa druge strane, ime protivnika u trećoj rundi crveno-beli će saznati već u sredu uveče. Tada će ekipa Hapoel Ber Ševe na neutralnom terenu u Mađarskoj pokušati da juri gol zaostatka protiv Vikingura i izbori plasman u narednu fazu takmičenja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLJU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena

NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena