ĆUTA OSUDIO SRAMNE NAPADE NA PORODICU PREDSEDNIKA: "Jasmina Paunović je dno ljudske bede!" (VIDEO)
ALEKSANDAR Jovanović Ćuta je tokom svog govora u Skuptšini Srbije isprozivao Jasminu Paunović.
- Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka, nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominje bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima decu. Znači, onaj ko misli da je normalno da pominje tuđu decu, bilo čiju, mislim na ovo što se desilo u emisiji sa Paunovićkom. Taj ko to radi, to je dno ljudske bede! - rekao je on.
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