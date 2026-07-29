Politika

ĆUTA OSUDIO SRAMNE NAPADE NA PORODICU PREDSEDNIKA: "Jasmina Paunović je dno ljudske bede!" (VIDEO)

В.Н.

29. 07. 2026. u 08:01

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ALEKSANDAR Jovanović Ćuta je tokom svog govora u Skuptšini Srbije isprozivao Jasminu Paunović.

ЋУТА ОСУДИО СРАМНЕ НАПАДЕ НА ПОРОДИЦУ ПРЕДСЕДНИКА: Јасмина Пауновић је дно људске беде! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/iks/DETEKTOR LAŽI

- Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka, nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominje bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima decu. Znači, onaj ko misli da je normalno da pominje tuđu decu, bilo čiju, mislim na ovo što se desilo u emisiji sa Paunovićkom. Taj ko to radi, to je dno ljudske bede! - rekao je on.

BONUS VIDEO: Brnabić: Porodica Aleksandra Vučića svojim leđima brani sve porodice u Srbiji

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