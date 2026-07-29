Svet

FSB: Izdata međunarodna poternica za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom

В. Н.

29. 07. 2026. u 08:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OSNIVAČ mesindžera Telegram Pavel Durov, koji je optužen za pomaganje terorističkih aktivnosti u krivičnom postupku, stavljen je na međunarodnu poternicu, saopštila je danas ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

ФСБ: Издата међународна потерница за оснивачем Телеграма Павелом Дуровом

Not supplied / WillWest News / Profimedia

Prema podacima FSB-a, administracija mesindžera Telegram nije uklonila kanale, četove i botove koje su aktivno koristile ukrajinske obaveštajne agencije za planiranje sabotaža i terorističkih napada u Rusiji, masovnih ubistava i sajber prevara, što je rezultiralo brojnim ljudskim žrtvama, uključujući žene i decu, i materijalnom štetom od milijarde dolara, prenosi agencija RIA Novosti.

Šef administracije Telegrama, Pavel Durov, optužen je u krivičnom postupku za pomaganje terorističkim aktivnostima prema ruskom Krivičnom zakoniku, navodi se u saopštenju.

Telegram je aplikacija za razmenu poruka koja omogućava razmenu poruka i medijskih datoteka u mnogim formatima.

Kreirao ju je 2013. godine Pavel Durov, osnivač društvene mreže VKontakte.     

Telegram ima više od milijardu aktivnih korisnika mesečno, navodi agencija RIA Novosti.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet uz UFC Fight Night: Decenija verovanja u srpski MMA krunisana spektaklom

Meridianbet uz UFC Fight Night: Decenija verovanja u srpski MMA krunisana spektaklom