SRBIJA JE ZGROŽENA! Novak Đoković i Nikola Jokić ovo nikako nisu zaslužili

Fenomen "GOAT" diskusija potpuno je zaludeo ljubitelje sporta širom sveta, a ulje na vatru nedavno je dolila i kontroverzna lista američke sportske kladionice koja je potcenila srpske asove, što je izazvalo oštru reakciju teniske javnosti.

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Gotovo svaki ljubitelj sporta oseća neizdrživu potrebu da argumentovano brani svoj izbor za najboljeg sportistu svih vremena. Nekada su ovakve rasprave bile retkost. Retko ko je pokušavao da rangira igrače iz potpuno različitih disciplina, meri težinu i surovost pojedinačnih sportova ili povlači paralele između šampiona iz različitih epoha.

Sve se promenilo sa eksplozijom interneta i društvenih mreža. Globalna povezanost omogućila je da se pod lupu stave i uporede stvari koje su do juče delovale nespojive. Danas svako ima platformu da iznese svoje mišljenje, a algoritam se brine da se te rasprave pretvore u prave verbalne ratove.

Najbolji dokaz koliko su ove liste subjektivne i podložne trenutnom utisku jeste objava poznate američke stranice "Caesars Sportsbook". Oni su preneli rang-listu jednog navijača koji je poređao 20 najboljih sportista "naše generacije". Sam pojam generacije postavljen je prilično labavo, a na samom vrhu našao se fudbalski velemajstor Lionel Mesi.

Ovakav izbor nimalo ne čudi kada se uzme u obzir tajming. Lista je kreirana u jeku nokaut faze Mundijala, u momentu kada je Mesi igrao turnir života i vodio Argentinu ka tituli. Pod snažnim utiskom Svetskog prvenstva, autor liste je Argentinca stavio na tron, dok su odmah iza njega završile američke ikone – košarkaš Lebron Džejms i NFL legenda Tom Brejdi.

Ono što je posebno privuklo pažnju domaće javnosti jesu pozicije srpskih sportista. Novak Đoković, čovek koji drži apsolutno sve teniske rekorde, zauzeo je tek sedmo mesto. Sa druge strane, trostruki NBA MVP i šampion Nikola Jokić postavljen je na sam rub liste – na 20. poziciju, što su mnogi ocenili kao ozbiljno potcenjivanje.

Kao i uvek kada se radi o nepravdi prema Novaku Đokoviću, internet je brzo proključao, a ovog puta varnicu je zapalio niko drugi do Nik Kirjos. Kontroverzni australijski teniser, koji je od Novakovog kritičara postao jedan od njegovih najvećih branilaca, ostavio je komentar koji je zapalio društvene mreže.





"Đoković je broj 1. Očigledno nemate tenisko znanje", napisao je kratko i direktno Kirjos.



Ovaj komentar bio je dovoljan da pokrene lavinu. U roku od nekoliko minuta, na hiljade navijača se pridružilo raspravi. Komentari u kojima se zahteva da se Novak Đoković postavi na prvo mesto potpuno su preplavili objavu.

Statistički gledano, poruka podrške srpskom asu bilo je više nego svih ostalih komentara zajedno, što jasno pokazuje da sportska javnost više ne guta jeftine marketinške trikove i subjektivna rangiranja američkih medija.



