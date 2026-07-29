NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Sreda
19.00 Kopenhagen - Žitomir 1 (1.63)
19.30 H. Ber Ševa - Vikingur Rejkjavik D 2+ (1.62)
20.00 Gornjik Žabže - Fenerbahče 2 (1.53)
Ukupna kvota: 4.04
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