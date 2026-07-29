Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

Немања Пејчић

29. 07. 2026. u 08:21

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

19.00 Kopenhagen - Žitomir 1 (1.63)

19.30 H. Ber Ševa - Vikingur Rejkjavik D 2+ (1.62)

20.00 Gornjik Žabže - Fenerbahče 2 (1.53)

Ukupna kvota: 4.04 

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