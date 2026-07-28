NOVA AFERA ZBOG PELJEŠKOG MOSTA? Četiri godine od gradnje novcem EU, puca konstrukcija na Pelješcu

ZBOG problema sa betonom Pelješki most ide na hitnu i temeljnu obnovu.

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Pukotine su se pojavile na konstrukciji i prete stabilnosti mosta, a samo četiri godine od izgradnje, so i more nagrizaju velike i teške betonske nosače. Čim prođe turistička sezona počeće radovi, a niko za sada ne govori koliko će sve to da košta. Predviđeno je da sanacija bude gotova do početka turističke sezone sledeće godine.

Očito, ugrađen je beton koji ne zadovoljava ovu gradnju, pa je na vidiku još jedna od megaafera u Hrvatskoj, kada se utvrdi ko je i zašto pogrešio sa izborom betona. To sigurno nisu kineski graditelji iz kompanije "Čajna roud end bridž korporejšn" koji su dobili tačna uputstva za potrebnu vrstu betona. Ceo projekat finansirala je Evropska unija, a most je sagrađen u rekordnom roku.

I dalje radi saobraćaj "Hrvatske ceste" poručuju da će se saobraćaj preko mosta odvijati i tokom radova, s tim da će biti suženja i manjih zastoja. Skele će biti postavljene na držačima mosta kako bi se sanirale napukline na zaštitnom sloju betona.

Izgradnjom Pelješkog mosta povezani su svi delovi Hrvatske, jer je do tada saobraćaj prema Dubrovniku išao preko Bosne i Hercegovine. Kada je pušten u julu 2022. godine, Hrvatska je isticala značaj korišćenja evropskih sredstava bez kojih teško da bi bio izgrađen most. Ali, bilo je već tada stručnjaka koji su upozoravali na probleme, između ostalog i oko betona, što se sada pokazalo tačnim.

Pukotine su duboke od tri do šest santimetara. Ako se most ne sanira, može doći do prodiranja vode i soli do armature i korozije, pa bi postojala opasnost da delovi otpadnu i bude ugrožena bezbednost putnika.

U turističkoj sezoni hiljade automobila idu preko mosta, a sada se planira izgradnja auto-puta do Dubrovnika. U međuvremenu, došlo je do kadrovskih promena i kod investitora, "Hrvatskih cesta", jer je smenjen bivši direktor, a i mnogi koji su odlučivali u toku gradnje mosta više nisu na funkcijama.

Biće potrebni meseci radova da se izvrši sanacija, nedugo pošto je veliki novac otišao na izgradnju mosta koji je svega nekoliko godina "služio" bez problema, dok se otvara pitanje korišćenja evropskih sredstava za nekompetentnost i moguće zloupotrebe.