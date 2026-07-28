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PUNJENE PAPRIKE SA LUKOM, PARADAJZOM I SIROM: Miris leta iz rerne

Milena Tomasevic

28. 07. 2026. u 10:00

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Kada poželite lagan, ukusan i mirisan obrok koji se priprema od jednostavnih namirnica, ove punjene paprike su pravi izbor. Isprobajte ovaj recept i uverite se koliko malo je potrebno da na trpezu donesete bogat ukus domaće kuhinje.

ПУЊЕНЕ ПАПРИКЕ СА ЛУКОМ, ПАРАДАЈЗОМ И СИРОМ: Мирис лета из рерне

FOTO: Novosti

Sastojci

  • paprike (crvene ili zelene)
  • 2 glavice crnog luka
  • 5 zrelih paradajza
  • 2 čena belog luka
  • beli sir
  • svež peršun
  • maslinovo ulje
  • so, biber i origano

Priprema:
Na malo maslinovog ulja prodinstajte sitno seckan crni luk. Dodajte oljušten i iseckan paradajz, zatim sitno seckan beli luk, pa posolite i pobiberite po ukusu. Kada se smesa malo ukuva, sklonite je sa vatre i umešajte izmrvljeni beli sir i sitno seckan peršun.

Paprike očistite od semenki, napunite pripremljenim filom i poređajte ih u podmazanu tepsiju. Prelijte maslinovim uljem, pospite origanom i pecite u rerni zagrejanoj na 230 stepeni, dok paprike ne omekšaju i lepo ne porumene.

Prijatno!

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