PUNJENE PAPRIKE SA LUKOM, PARADAJZOM I SIROM: Miris leta iz rerne

Kada poželite lagan, ukusan i mirisan obrok koji se priprema od jednostavnih namirnica, ove punjene paprike su pravi izbor. Isprobajte ovaj recept i uverite se koliko malo je potrebno da na trpezu donesete bogat ukus domaće kuhinje.

FOTO: Novosti

Sastojci

paprike (crvene ili zelene)

2 glavice crnog luka

5 zrelih paradajza

2 čena belog luka

beli sir

svež peršun

maslinovo ulje

so, biber i origano

Priprema:

Na malo maslinovog ulja prodinstajte sitno seckan crni luk. Dodajte oljušten i iseckan paradajz, zatim sitno seckan beli luk, pa posolite i pobiberite po ukusu. Kada se smesa malo ukuva, sklonite je sa vatre i umešajte izmrvljeni beli sir i sitno seckan peršun.

Paprike očistite od semenki, napunite pripremljenim filom i poređajte ih u podmazanu tepsiju. Prelijte maslinovim uljem, pospite origanom i pecite u rerni zagrejanoj na 230 stepeni, dok paprike ne omekšaju i lepo ne porumene.

Prijatno!