PRETI MU "PARADAJZ REVOLUCIJA": Iako se trudio da se približi EU, Pašinjan moli Putina za pomoć

PREMIJER Jermenije Nikola Pašinjan telefonirao je predsedniku Vladimiru Putinu moleći ga da pomogne u izvozu jermenskog voća, povrća i sveže ribe na rusko tržište.

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Uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji, Jerevan su hodočastili evropski političari koji su obećavali pomoć, samo da se udalje od Rusije. Pašinjan je tad obećavao proizvođačima prehrambenih proizvoda da će im Evropa širom otvoriti svoje tržište, zahvaljujući čemu je dobio parlamentarne izbore i ostao premijer.

Ali, ispostavilo se sada da ih je Pašinjan prevario, pa su poljoprivrednici koji ne znaju šta će sa proizvodima koje su ranije prodavali Rusiji, blokirali magistralne puteve. Pašinjanu je zapretila "paradajz revolucija", pa se brže obratio Putinu moleći ga da Rusija kupi jermenske proizvode.

Kazao je Putinu da Jermenija ne želi da kvari vekovima dobre odnose sa Rusijom, a kad dođe vreme za pregovore oko ulaska u EU biće organizovan referendum na kome će se narod izjasniti da li želi ulazak u EU ili nastavak odnosa sa Rusijom i Evroazijskom ekonomskom zajednicom.

U Moskvi još nije objavljena odluka rukovodstva hoće li spasavati jermenske poljoprivrednike. Na samitu zemalja Evroazijske ekonomske zajednice lideri Belorusije, Kazahstana, Kirgizije i Rusije su saopštili Jermeniji da će se promeniti odnos ako ona krene u evrointegracije. U Moskvi nisu hteli da Rusija finansira ulazak Jermenije u EU i Putin je upozoravao da Jermenija treba što pre da se opredeli šta hoće.

Mogu bez mleka i sira Jasno je da Rusija može bez jermenskog mleka i sira. Više od 90 posto ruskog uvoza je iz Belorusije, dok u Moskvi primećuju da postoje nedostaci u veterinarskoj kontroli u Jermeniji i da u njihovim sanitarnim odlukama politika ne igra nikakvu ulogu.

Koketirajući sa evropskim političarima, Pašinjanova vlada je potrošila vreme, pa je Ruska sanitarna poljoprivredna kontrola u međuvremenu zabranila uvoz cveća, paradajza, krastavaca, jagoda, višanja, grožđa, jabuka, krušaka, dunja, kao i sušenog voća i mlečnih proizvoda.

Sad se Pašinjan požalio Putinu da zabrana uvoza iz Jermenije protivreči dogovoru dveju zemalja i normama Evroazijske ekonomske zajednice, čiji je Jermenija još uvek član. Pašinjan je kazao Putinu da je njegova vlada spremna da razgovara o problemu uvoza iz Jermenije u otvorenom partnerskom i prijateljskom dijalogu.