PLAMTI CRVENO MORE! Huti tvrde da su pogodili saudijski naftni tanker – preti nova eskalacija
JEMENSKA pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je ispalila balističke rakete na saudijski naftni tanker u Crvenom moru.
Vojni portparol Huta Jahja Sare rekao je da je tanker prekršio blokadu, ignorisao upozorenja i da je zbog toga bio primoran da promeni kurs, prenosi Rojters.
Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) odvojeno je saopštila da je kapetan jednog tankera prijavio da je čuo eksploziju tokom plovidbe južnim delom Crvenog mora.
UKMTO je naveo da su posada i brod bezbedni i da nije prijavljena šteta po životnu sredinu. Huti su 20. jula saopštili da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru, kao odgovor na, kako tvrde, saudijsku opsadu Jemena, što je Rijad odbacio.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je u petak izvela vazdušne napade na vojne položaje Huta u jemenskoj provinciji Hodejda, navodeći da su ti objekti korišćeni za ugrožavanje komercijalne plovidbe, prenosi Tanjug.
Huti su potom u subotu gađali saudijska naftna postrojenja u dve luke na obali Crvenog mora, nakon čega su snage koje podržava Saudijska Arabija bombardovale njihove položaje.
(Politika onlajn)
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