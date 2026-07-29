Svet

SVET NA IVICI NOVE ESKALACIJE! Iran tvrdi da je pogodio tri tankera i zatvorio Ormuski moreuz

P. Đurđević

29. 07. 2026. u 07:20

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KORPUS islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su njegove pomorske snage pogodile i onesposobile tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala višestruka upozorenja i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski moreuz.

СВЕТ НА ИВИЦИ НОВЕ ЕСКАЛАЦИЈЕ! Иран тврди да је погодио три танкера и затворио Ормуски мореуз

Foto: Jonathan Raa / Sipa USA / Profimedia

 Prema navodima IRGC-a, tankeri su pogođeni nakon što nisu postupili po uputstvima da napuste nelegalni prolaz, prenosi Mehr njuz.

Nisu objavljeni podaci o zastavi brodova, njihovom teretu niti članovima posade. IRGC je ponovio da je Ormuski moreuz pod punom kontrolom Irana i upozorio da, kako navodi, "nezakonite intervencije i naređenja" američke vojske upućena brodovima u tom području neće ostati bez odgovora.

U saopštenju je navedeno i da se ova operacija nadovezuje na nedavne incidente na ovom plovnom putu, uz tvrdnju da je Iran zatvorio Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj i da će on ostati zatvoren dok, prema navodima Teherana, ne bude okončano američko vojno mešanje.

(Tanjug)

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