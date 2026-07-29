SVET NA IVICI NOVE ESKALACIJE! Iran tvrdi da je pogodio tri tankera i zatvorio Ormuski moreuz
KORPUS islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su njegove pomorske snage pogodile i onesposobile tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala višestruka upozorenja i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski moreuz.
Prema navodima IRGC-a, tankeri su pogođeni nakon što nisu postupili po uputstvima da napuste nelegalni prolaz, prenosi Mehr njuz.
Nisu objavljeni podaci o zastavi brodova, njihovom teretu niti članovima posade. IRGC je ponovio da je Ormuski moreuz pod punom kontrolom Irana i upozorio da, kako navodi, "nezakonite intervencije i naređenja" američke vojske upućena brodovima u tom području neće ostati bez odgovora.
U saopštenju je navedeno i da se ova operacija nadovezuje na nedavne incidente na ovom plovnom putu, uz tvrdnju da je Iran zatvorio Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj i da će on ostati zatvoren dok, prema navodima Teherana, ne bude okončano američko vojno mešanje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
POKRENUTA TAJNA OPERACIJA: CIA i Mosad udružili snage - Potraga za Modžtabom Hamenejom
28. 07. 2026. u 18:40
KAC: Želimo da napadnemo iranska energetska postrojenja - SAD ne odobravaju
28. 07. 2026. u 16:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NA PRAGU NOVA ODLUKA O POVLAČENjU PRIZNANjA TZV. KOSOVA: "Odluka o priznanju lažne države doneta je protivno volji većine građana"
Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.
27. 07. 2026. u 15:35
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)