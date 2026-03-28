ZAGREB NE PAMTI OVAKAV UDAR! Istorijski orkan paralisao prestonicu, građani Hrvatske prestonice u strahu
HRVATSKI Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) saopštio je da su tokom nevremena u Zagrebu zabeleženi orkanski udari vetra koji premašuju brzinu od 115 kilometara na sat, što se u statistici očekuje u periodu dužem od 100 godina.
Srednja brzina vetra juče ujutro iznosila je 55 kilometara na čas, dok je na stanici Zagreb-Sokolovac izmeren orkanski udar od čak 120,6 kilometara na čas, preneo je Indeks.
Na lokacijama Zagreb-Maksimir i Zagreb-Lisičine zabeleženi su udari od 96 kilometara na čas i 101 kilometara na čas, što takođe spada u kategoriju orkanskog vetra. Najveći dosad zabeleženi udar vetra na lokaciji Zagreb-Maksimir bio je 94 kilometra na čas u julu 2008. godine, a analiza podataka od 2010. do 2024. pokazuje da se udari od oko 90 kilometara na čas očekuju jednom u 10 godina, dok se udari od oko 100 kilometara na čas javljaju jednom u 25 godina.
Vrednosti iznad 115 kilometara na čas, poput ovog koji je zabeležen 27. marta, retke su i karakteristične za ekstremne vremenske uslove.
Nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku juče je bilo sa udarima i do 120 kilometara na čas i čupalo je stabla, a brojni objekti u Zagrebu su oštećeni. Pritom je, takođe, povređeno nekoliko ljudi.
Građanima je upućen apel da ne izlaze iz kuće. Zbog opasnih vremenskih uslova otkazana je nastava u školama širom zemlje.
(Tanjug)
Preporučujemo
UZNEMIRUJUĆA PORUKA IZ BERLINA: Nema više iluzija o miru, spremajmo se za RAT
28. 03. 2026. u 08:28
TRAMP PRETI NOVIM RATOVIMA: Pretvarajte se da ovo nisam rekao ali - Kuba je sledeća!
28. 03. 2026. u 08:06
KIJAMET U HRVATSKOJ: Palo 80 cm snega, situacija se ne poboljšava
28. 03. 2026. u 07:48
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
