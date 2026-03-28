Region

ZAGREB NE PAMTI OVAKAV UDAR! Istorijski orkan paralisao prestonicu, građani Hrvatske prestonice u strahu

V.N.

28. 03. 2026. u 08:03

HRVATSKI Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) saopštio je da su tokom nevremena u Zagrebu zabeleženi orkanski udari vetra koji premašuju brzinu od 115 kilometara na sat, što se u statistici očekuje u periodu dužem od 100 godina.

ЗАГРЕБ НЕ ПАМТИ ОВАКАВ УДАР! Историјски оркан паралисао престоницу, грађани Хрватске престонице у страху

Foto: AP

Srednja brzina vetra juče ujutro iznosila je 55 kilometara na čas, dok je na stanici Zagreb-Sokolovac izmeren orkanski udar od čak 120,6 kilometara na čas, preneo je Indeks.

Na lokacijama Zagreb-Maksimir i Zagreb-Lisičine zabeleženi su udari od 96 kilometara na čas i 101 kilometara na čas, što takođe spada u kategoriju orkanskog vetra. Najveći dosad zabeleženi udar vetra na lokaciji Zagreb-Maksimir bio je 94 kilometra na čas u julu 2008. godine, a analiza podataka od 2010. do 2024. pokazuje da se udari od oko 90 kilometara na čas očekuju jednom u 10 godina, dok se udari od oko 100 kilometara na čas javljaju jednom u 25 godina.

Vrednosti iznad 115 kilometara na čas, poput ovog koji je zabeležen 27. marta, retke su i karakteristične za ekstremne vremenske uslove.

Nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku juče je bilo sa udarima i do 120 kilometara na čas i čupalo je stabla, a brojni objekti u Zagrebu su oštećeni. Pritom je, takođe, povređeno nekoliko ljudi.

Građanima je upućen apel da ne izlaze iz kuće. Zbog opasnih vremenskih uslova otkazana je nastava u školama širom zemlje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Svet

0 0

NAJSMRTONOSNIJA AVIONSKA NESREĆA U ISTORIJI: Skoro 600 mrtvih - tragedija se desila na zemlji, još nisu ni poleteli te kobne 1977. u Španiji

DANA 27. marta 1977. godine dogodila se najtragičnija avio-nesreća u istoriji, poznata kao katastrofa na Tenerifima. Na aerodromu Los Rodeos (sada Severni aerodrom Tenerifa) na španskom ostrvu Tenerife, sudarila su se dva putnička aviona Boing 747, što je rezultiralo smrću 583 ljudi. Nesreća ostaje najsmrtonosniji incident u civilnom vazduhoplovstvu.

27. 03. 2026. u 18:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
