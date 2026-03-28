ZAGREB NE PAMTI OVAKAV UDAR! Istorijski orkan paralisao prestonicu, građani Hrvatske prestonice u strahu

HRVATSKI Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) saopštio je da su tokom nevremena u Zagrebu zabeleženi orkanski udari vetra koji premašuju brzinu od 115 kilometara na sat, što se u statistici očekuje u periodu dužem od 100 godina.

Srednja brzina vetra juče ujutro iznosila je 55 kilometara na čas, dok je na stanici Zagreb-Sokolovac izmeren orkanski udar od čak 120,6 kilometara na čas, preneo je Indeks.

Na lokacijama Zagreb-Maksimir i Zagreb-Lisičine zabeleženi su udari od 96 kilometara na čas i 101 kilometara na čas, što takođe spada u kategoriju orkanskog vetra. Najveći dosad zabeleženi udar vetra na lokaciji Zagreb-Maksimir bio je 94 kilometra na čas u julu 2008. godine, a analiza podataka od 2010. do 2024. pokazuje da se udari od oko 90 kilometara na čas očekuju jednom u 10 godina, dok se udari od oko 100 kilometara na čas javljaju jednom u 25 godina.

Vrednosti iznad 115 kilometara na čas, poput ovog koji je zabeležen 27. marta, retke su i karakteristične za ekstremne vremenske uslove.

Nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku juče je bilo sa udarima i do 120 kilometara na čas i čupalo je stabla, a brojni objekti u Zagrebu su oštećeni. Pritom je, takođe, povređeno nekoliko ljudi.

Građanima je upućen apel da ne izlaze iz kuće. Zbog opasnih vremenskih uslova otkazana je nastava u školama širom zemlje.

(Tanjug)

