HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti

HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.

Kako se navodi, reč je o 51 porodici iz Tivta koji do danas nisu primili nikakvu naknadu za oduzetu imovinu koja je u njihovim porodicama vekovima, prenosi Večernji list i dodaje da je na području Dobrote, hrvatskim porodicama oduzeta imovina devedesetih godina prošlog veka.

- Hrvatska diplomatskom notom Crnu Goru upozorava da traži da se reši pitanje koje je jednako važno za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, ali i za samu Crnu Goru ako želi da uđe u Evropsku uniju, da napokon vrati imovinu koju je raznim mahinacijama i čudnim upisivanjima u katastarske i druge planove tokom agresije na Hrvatsku otela pripadnicima autohtone hrvatske manjine - piše Večernji list u sredu.

U noti se navodi da je restitucija jedno od ključnih merila u poglavlju 23 pristupnih pregovora Crne Gore s Evropskom unijom i da se postupci povraćaja moraju sprovoditi nediskriminatorno, u razumnom roku i u skladu s evropskim standardima.

Hrvatsko Ministarstvo, dodaje se, očekuje da Crna Gora odmah preduzme korake za povrat imovine i pravičnu naknadu te najavljuje da će pitanje pratiti i u okviru bilateralnog dijaloga i pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji.

Mirjana Tripković Pantar, predstavnica porodica, rekla je da su njihovi posedi vredni više od 250 miliona evra, a zajedno s imovinom drugih hrvatskih porodica ukupna vrednost bespravno oduzete imovine prelazi pola milijarde evra.

Hrvatski mediji navode i da su jednako alarmantni i slučajevi hrvatskih porodica iz Kotora, Dobrote, Kavača i Škaljara, čije su nekretnine tokom devedesetih nezakonito prepisane na treće osobe.

(Tanjug)