SLOVENCI USLOVLJAVAJU HRVATIMA DOGOVOR OKO KRŠKOG 2: Nema struje, samo novac

Hrvatskoj je ponuđeno da sudeluje u izgradnji nove nuklearke, ali ne bi mogla dobiti struju, samo novac od prodaje struje

Profimedia

Slovenija je uputila zvanični predlog Hrvatske za izgradnju nove zajedničke nuklearne elektrane Krško 2, ali Zagreb ga je ocenio uvredljivim. Do sada su Hrvati i Slovenci zajednički upravljali elektranom u Krškom, a po novom predlogu Ljubljane nudi se tek jedna četvrtina vlasništva Hrvatskoj. Većinu udelu u vlasništvu imala bi slovenačka vlada, dok bi trećina pripala preduzeću GEN iz Slovenije.

Slovenci traže da se Hrvatska izjasni o ovom predlogu do kraja ovog meseca ili najkasnije u oktobru, time da ne bi mogla ni koristiti struju iz nove nuklearke. Bilo bi joj omogućeno samo da proda struju na slovenačkom tržištu i sa novcima koje time dobije kupi struju od nekoga drugog. Predlog je izazvao ogorčenje u Zagrebu, a Davor Grgić, predsednik Hrvatskog nuklearnog društva kaže da ga treba odbiti. „Ne treba nam profit od prodaje struje, treba nam model kao i do sada, da sa Slovencima delimo struju po sistemu 50-50 odsto“.

Niko nije očekivao takav slovenački predlog, iako je o izgradnji druge nuklearke u blizini hrvatske granice već duže vremena govori. Da se nešto sprema moglo se videti iz nedavnih predloga u Hrvatskoj da se ide u samostalnu izgradnju nuklearke, bez Slovenaca, ali ništa dalje konkretno nije urađeno.

Kada su se nedavno sastali premijeri Slovenija i Hrvatske Robert Golob i Andrej Plenković razgovaralo se i oko Krškog 2, ali ni tada detalji nisu došli do javnosti. „Ja sam razumeo da je Hrvatska još uvek zainteresovana, to je potpuno razumljivo. I mi smo zainteresovani za to da Hrvatska sudeluje u pripremi tog projekta kao partner“, rekao je Golob. Plenković je dao naznanje da želi partnerski odnos, ali se sada pokazalo da od toga verovatno neće biti ništa. Zatim je sledila izjava hrvatskog ministra privrede Ante Šušnjara da imamo nuklearku na hrvatskom tlu, a Slovenci su čak želeli raspisati i referendum o proširenju Krškog. Hrvatska i Slovenija imaju dugogodišnje ioskustvo u partnerstvu upravljanju nuklearkom, pa i nije bilo većih problema. Nuklearka je počela sa radom 1975. godine, projekt su zajednički izradili slovenački i hrvatski stručnjaci, a ostvarena je saradnja sa američkim Vestingausom. Elektrana godišnje proizvede oko 5,5 milijardi kilovat sati, što čini oko 16–20 odsto hrvatske, odnosno oko 43 odsto slovenačke potrošnje električne energije.

Krško 2 koštalo bi otprilike pet do šest milijardi evra, a radovi bi mogli biti završeni od 2035. godine. Za sada se ne zna odabir tehnologije, a postoji i otpor u Sloveniji među građanima koji se boje za bezbednost. U prvom redu što bi dve nuklearke bile jedna uz drugu, dok u Hrvatskoj nije bilo otpora ideji da se proširi Krško.

Nuklearka je bila primer dobrosusedske saradnje dve države, a Slovenija i Hrvatska imale su druge drastične sporove, pre svega oko granice. Sada se to ne spominje i komšije naglašavaju da imaju dobru saradnju, ali će Krško 2 i ultimativni predlog Ljubljane otvoriti nove dileme i izazvati razne reakcije.