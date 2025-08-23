Region

POLICIJA NIJE UČINILA NIŠTA: Hrvatski ratni veterani divljali u Benkovcu uz nacističke povike

Novosti online

23. 08. 2025. u 23:41

HRVATSKI ratni veterani prekinuli su festival u Benkovcu koji promoviše nenasilje, solidarnost i pluralizam, uz verbalne pretnje organizatoru i ustaške povike "Za dom spremni!".

ПОЛИЦИЈА НИЈЕ УЧИНИЛА НИШТА: Хрватски ратни ветерани дивљали у Бенковцу уз нацистичке повике

Foto Arhiva

- Policija nije učinila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu - napisala je organizatorka na Fejsbuku.

