POLICIJA NIJE UČINILA NIŠTA: Hrvatski ratni veterani divljali u Benkovcu uz nacističke povike
HRVATSKI ratni veterani prekinuli su festival u Benkovcu koji promoviše nenasilje, solidarnost i pluralizam, uz verbalne pretnje organizatoru i ustaške povike "Za dom spremni!".
- Policija nije učinila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu - napisala je organizatorka na Fejsbuku.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)