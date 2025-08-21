VELIKI POŽAR KOD NEUMA: Približava se porodičnim kućama, selo Hutovo najugroženije (VIDEO)

POŽAR koji od sinoć gori na području Neuma u Federaciji BiH spustio se do sela Prapratnica gde su ugrožene porodične kuće, a zbog jakog vetra vatra se ubrzano spušta i prema selima Broćanac i Hutovo koje predstavlja najugroženije područje.

Neumskim vatrogascima u pomoć su došli i vatrogasci iz Mostara, Čapljine i dubrovačkog primorja, Slano, a u akciji gašenja učestvuju i meštani, navodi lokalni portal Neum onlajn.

Prema rečima načelnika opštine Neum Dejana Jurkovića, u pomoć gašenju požara pristižu i vatrogasci iz Dubrovnika i Putnikovića, a požar se gasi i iz vazduha.

Jurković je naveo da je zatražena i pomoć vojnog helikoptera Oružanih snaga BiH.

Iz policijske stanice Neum saopšteno je da je zbog požara zatvorena i deonica puta Stolac - Neum.

Iz Policijske stanice Neum, u dogovoru sa svim institucijama na terenu, poslali su obavijest da se zbog požara privremeno zatvara dionica ceste Stolac- Neum

Marko Topalović iz Vatrogasne službe u Neumu izjavio je za lokalne medije da je najteža situacija trenutno u selu Hutovo, gde se vatra iz više pravaca približava kućama, kao i da se danas usled snažnih vetrova na tom područjuju situacija pogoršala.

-Vatra se proširila prema naseljenim mestima Hutovo, Prapratnica, Broćanac, Drijen, Radetići. Požarna linija je duga desetak kilometara. Trenutno je situacija dobra, bolja nego jutros, ali vidite sami kakvi su vremenski uslovi i teško je bilo kakve prognoze da damo, rekao je Topalović.

Naglasio je da su na terenu u Neumu angažovani pored profesionalne vatrogasne jedinice i vatrogasne službe iz Čapljine, Mostara, Dubrovačkog primorja, DVD Putniković, kao i Dubrovački vatrogasci.

-Prema prvim neslužbenim informacijama imamo štete u selu Hutovo, u selu Broćanac imamo štetu na poljoprivrednim dobrima. Ne bih izlazio još sa informacijama u javnost. Stvarno ne znamo još tačno koja je šteta nastala na terenu, jer je prevelika požarna linija, dodao je on.

Na pitanje šta je uzrok požara, on je naveo da se pretpostavlja da je uzrok ljudski faktor, ali da će se o tome druge institucije oglasiti.

Meštanin sela Hutovo Božidar Bogdan istakao je da nema ljudskih žrtava u selu, ali da je on pretrpeo značajnu materijalnu štetu.

-Izgorelo mi je 10 do 12 koza, auto i jedan lovački pas. Ali opet, hvala Bogu, nemam ljudskih žrtava. Da se ovo ne ponovi, rekao je Bogdan i dodao da su vatrogasci iz Dubrovnika učestvovali u akciji gašenja požara.

