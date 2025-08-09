UŽASAN SNIMAK TUČE IZ LOKALA U ŽIVINICAMA: Pesničili se u glavu, gosti se razbežali - Dvoje hospitalizovano (VIDEO)
SINOĆ oko 22 časa u jednom restoranu u Živinicama izbila je tuča između više osoba, a dve osobe su zadobile teške povrede.
Policijska stanica Živinice primila je prijavu da je u jednom restoranu na gradskom bulevaru u Živinicama izbio fizički sukob između više osoba.
- Odmah po prijemu prijave, na mesto događaja upućena je policijska patrola, koja je potvrdila navode iz prijave, i utvrđeno je da su u incidentu učestvovale četiri osobe, J. Dž. (34), S. Dž. (20), S. H. (23) i I. V. (46), svi stanovnici područja Živinica.
Svima njima je pružena medicinska pomoć u ŠMP Doma zdravlja Živinice, dok su I. V. i S. Dž. zbog zadobijenih povreda zadržani u Univerzitetskoj bolnici Tuzla na lečenju na Ortopedskoj klinici. Lekari su im dijagnostikovali teške telesne povrede - saopštila je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
O događaju je obavešten tužilac, pod čijim nadzorom policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice preduzimaju mere i radnje sa ciljem utvrđivanja okolnosti navedenog događaja i njegovog dokumentovanja.
(Avaz)
