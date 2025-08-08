POSLE HAPŠENJA U TREBINJU: Novinarka RTRS puštena nakon saslušanja u Tužilaštvu BiH
NOVINARKA Radio-televizije Republike Srpske Nataša Miljanović-Zubac puštena je danas na slobodu nakon što je saslušana u prostorijama Tužilaštva BiH.
Iz Tužilaštva je saopšteno da su pripadnici Granične policije izvršili pretrese i uhapsili ženu čiji su inicijali N.M.Z. (51), kao i pripadnice Granične policije S.K. (44) i A.M. (32) osumnjičene za krivično delo odavanje tajnih podataka.
One su, navodi se, uhapšene zbog ugrožavanja istraga teških krivičnih dela.
Miljanović Zubac je po izlasku iz Tužilaštva izjavila je da, zbog istrage, ne može dati više informacija.
-Zahvaljujem svim kolegama na pomoći u ovome što smatram iživljavanjem sistema zato što ukazujem na korupciju i kriminal u sistemu. Uhapšena sam kao najteži kriminalac, nije bilo potrebe. Da mi je bilo ko poslao poziv odazvala bih se sve i jednoj instituciji, osim da mi je poziv stigao kasno uveče. Moram reći da su ljudi sinoć bili korektni, rekla je ona.
Navela je da je noć provela u Graničnoj policiji, a potom je dovedena u Sud, prenela je RTRS.
Nataša Miljanović Zubac je uhapšena sinoć u Trebinju, a onda je prebačena u Sarajevo.
(Tanjug)
