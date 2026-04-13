Panorama

POSTOJI IDEALNO VREME ZA PIJENJE KAFE: Nutricionistkinja otkriva zašto baš tad

K. Despotović

13. 04. 2026. u 23:59

UKOLIKO ste ljubitelj kafe, slobodno uživajte u ovom napitku, ali na pravi, zdrav način.

ПОСТОЈИ ИДЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ПИЈЕЊЕ КАФЕ: Нутриционисткиња открива зашто баш тад

Foto: pexels.com/ Esra Saltürk

Mnogi ljudi vole kafu, naročito onu prvu jutarnju, ali konzumiranje na prazan želudac nikako nije dobra ideja. 

- Nikako ne treba piti kafu na gladan želudac. To je apsolutno nepravilno. Drugo, kafa ima puno benefita, kafa je veliki antioksidant, kafa podiže blago raspoloženje. Jedino, kafu ne treba da piju ljudi koji su jako anksiozni, jer podiže nivo neraspoloženja i nivo osećaja da ste pod stresom. Kafu je svakako dobro popiti da vam podigne malo koncentraciju, da vam podigne nivo dopamina, u svakom slučaju je dobra - kaže nutricionistkinja Snežana Kostov i dodaje:

- Kada je treba piti? Treba je piti između 9.30 i 11. Zašto tada? Zato što tada pada kortizol.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

