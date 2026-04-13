POSTOJI IDEALNO VREME ZA PIJENJE KAFE: Nutricionistkinja otkriva zašto baš tad

UKOLIKO ste ljubitelj kafe, slobodno uživajte u ovom napitku, ali na pravi, zdrav način.

Foto: pexels.com/ Esra Saltürk

Mnogi ljudi vole kafu, naročito onu prvu jutarnju, ali konzumiranje na prazan želudac nikako nije dobra ideja.

- Nikako ne treba piti kafu na gladan želudac. To je apsolutno nepravilno. Drugo, kafa ima puno benefita, kafa je veliki antioksidant, kafa podiže blago raspoloženje. Jedino, kafu ne treba da piju ljudi koji su jako anksiozni, jer podiže nivo neraspoloženja i nivo osećaja da ste pod stresom. Kafu je svakako dobro popiti da vam podigne malo koncentraciju, da vam podigne nivo dopamina, u svakom slučaju je dobra - kaže nutricionistkinja Snežana Kostov i dodaje:

- Kada je treba piti? Treba je piti između 9.30 i 11. Zašto tada? Zato što tada pada kortizol.

(Prva TV)

BONUS VIDEO:

