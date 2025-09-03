PSI I VLASNICI ČESTO IMAJU ISTA OBOLJENJA: Evo kako to možete sprečiti

AKO čovek ima određeni zdravstveni problem, velike su šanse da ga ima i njegov kućni ljubimac.

FOTO: Arhiva novosti

Tako, na primer, gojazni vlasnici često imaju pse s viškom kilograma, ljudi sa dijabetesom često imaju ljubimce sa istim stanjem, a nekada se iste alergije javljaju i kod životinje i kod vlasnika... Zvuči neobično, ali postoji obajšnjenje zašto se to dešava.

Postoji jaka veza između zdravlja vlasnika i zdravlja ljubimca, što su do sada potvrdile brojne studije. Na primer, jedno od najzastupljenijih stanja koja čovek i njegov pas "dele" su gojaznost - nedavna istraživanja u okviru projekta posvećenog starenju pasa potvrdila su da nije presudna samo genetska predispozicija, kao kod određenih rasa (poput labradora retrivera). Ključni faktor je način života porodice - vlasnici koji se malo kreću retko vode svoje pse u dovoljno dugačku šetnju, još ređe ih vode u park ili u slično okruženje gde mogu slobodno da se kreću, što direktno utiče na kilograme ljubimca.

Takođe, još 2012. godine stručnjaci su uočili da postoji povezanost između pojave raka kod pasa i ljudi koji žive u istoj kući. Razlog je jasan - svi su bili izloženi istim toksinima i kancerogenim materijama. Ukoliko u okruženju postoje faktori rizika, kao što su pušenje ili upotreba određenih hemikalija, oni pogađaju i ljude i njihove ljubimce.

Bolesti koje psi najčešće mogu deliti sa vlasnicima su:

ALERGIJE - Domaćinstva puna alergena iz prašine ili bubašvaba jednako pogađaju ljude i pse. Ako su i jedni i drugi skloni alergijama, problemi će biti izraženiji.

INFLAMATORNA BOLEST CREVA - Iako prisustvo psa u kući ne povećava rizik od ove bolesti, i ljudi i psi mogu je razviti zbog sličnog mikrobioma. Život u istom okruženju znači da dele i bakterije koje mogu biti okidač.

RAK - Ista vrsta raka često se dijagnostikuje kod pasa i ljudi koji žive u istoj kući, najčešće zbog izloženosti kancerogenim materijama. Hemikalije, dim od cigareta i prerađena hrana najčešći su uzročnici.

STRES - Kod pasa se ispoljava kroz ponašanje poput kukanja, drhtanja, dahtanja, prekomernog lajanja ili samopovređivanja žvakanjem i lizanjem. Kod ljudi, stres se može pretvoriti u hronične bolesti, poput visokog pritiska, depresije ili moždanog udara.

DIJABETES - Češći je kod starijih i gojaznih pasa, naročito ako su imali napade pankreatitisa zbog masne ishrane. Ovo stanje je često prisutno u istim domaćinstvima u kojima i ljudi imaju povišen rizik od dijabetesa.

Vlasnici mogu preduzeti nekoliko koraka da zaštite zdravlje svog ljubimca. Najvažnije je eliminisati faktore iz okruženja koji ugrožavaju i vas i životinju - ako je u pitanju alergija, korisno je nabaviti HEPA filter i držati prozore zatvorene kada je u vazduhu velika količina polena. Pušenje treba poptuno izbaciti, a ishranu psa treba prilagoditi - bez dodavanja masnoće u suvu hranu i bez davanja velike količine poslastica svakog dana, prenosi "Jahu lajf".

Iako niko ne može garantovati da se vaš pas nikada neće razboleti, možete mnogo toga uraditi da mu se smanje rizici i da život u zajedničkom okruženju bude zdraviji i za njega, ali i za vas.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori