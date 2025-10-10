Obrazovanje

NOVI MASTER PROGRAM UNIVERZITETA U BEOGRADU: Klimatske promene i adaptacija na klimatske promene

Ljiljana Begenišić

10. 10. 2025. u 10:59

NOVI master program na Univerzitetu u Beograd ”Klimatske promene i adaptacija na klimatske promene” jedinstven je u Srbiji i interdisciplinaran, a u njemu učestvuju profesori sa čak 12 fakulteta Univerziteta u Beogradu.

НОВИ МАСТЕР ПРОГРАМ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ: Климатске промене и адаптација на климатске промене

Foto Tanjug

Trajanje programa je jedna godina, nosi 60 ESPB i akademski naziv Master analitičar za klimatske promene. Upisuje se 25 studenata – 5 na teret budžeta i 20 samofinansirajućih.


Brojni budući stručnjaci sebe mogu da pronađu u širokom spektru izbornih
predmeta. Onima kojima oblast klimatskih promena nije bliska data je
mogućnost izbora opšteobrazovnih predmeta, a ko želi da usavrši svoja
predznanja - izabraće usko stručne predmete.  Program je zamišljen kao
nadogradnja znanja odnosa klimatskih promena prema prirodnim naukama
(meteorologija, biodiverzitet, vodni resursi), društvenim naukama
(pravo, ekonomija, politika), tehničkim naukama (poljoprivreda,
energetika, modeliranje) i multidisciplinarnim naukama (prostorno
planiranje, urbani sistemi, prirodne nepogode).

Cilj programa je formiranje fundamentalnih i aplikativnih znanja, sposobnosti, veština i stavova potrebnih za bavljenje interdisciplinarnim
izazovima klimatskih promena. Sticanje znanja i veština koji bi omogućili
pronalaženje rešenja za ublažavanje (mitigaciju) i prilagođavanje
(adaptaciju) na posledice klimatskih promena. Polaznici će razumeti
globalne i regionalne klimatske promene, uticaje na društvo, ekonomski
razvoj i privredu, odnosno sektore koji su označeni kao najranjiviji na
negativne uticaje klimatskih promena: sektor poljoprivrede, javnog
zdravlja, šumarstva, vodoprivrede, energetike i infrastrukture.

Ishod procesa učenja je osposobljenost za planiranje, organizovanje i bavljenje naučno-istraživačkim i stručnim radom u svim naučnim, akademskim, privrednim i državnim ustanovama, kao i privatnim kompanijama u skladu sa savremenim naučnim postignućima i trendovima u oblasti klimatskih promena.

Pored eminentnih profesora na programu će učestvovati i gostujući predavači iz privrede, međunarodnih organizacija i državnih organa.

Prijava traje do 30.oktobra!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU