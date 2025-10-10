NOVI MASTER PROGRAM UNIVERZITETA U BEOGRADU: Klimatske promene i adaptacija na klimatske promene

NOVI master program na Univerzitetu u Beograd ”Klimatske promene i adaptacija na klimatske promene” jedinstven je u Srbiji i interdisciplinaran, a u njemu učestvuju profesori sa čak 12 fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Foto Tanjug

Trajanje programa je jedna godina, nosi 60 ESPB i akademski naziv Master analitičar za klimatske promene. Upisuje se 25 studenata – 5 na teret budžeta i 20 samofinansirajućih.



Brojni budući stručnjaci sebe mogu da pronađu u širokom spektru izbornihpredmeta. Onima kojima oblast klimatskih promena nije bliska data jemogućnost izbora opšteobrazovnih predmeta, a ko želi da usavrši svojapredznanja - izabraće usko stručne predmete. Program je zamišljen kaonadogradnja znanja odnosa klimatskih promena prema prirodnim naukama(meteorologija, biodiverzitet, vodni resursi), društvenim naukama(pravo, ekonomija, politika), tehničkim naukama (poljoprivreda,energetika, modeliranje) i multidisciplinarnim naukama (prostornoplaniranje, urbani sistemi, prirodne nepogode).Cilj programa je formiranje fundamentalnih i aplikativnih znanja, sposobnosti, veština i stavova potrebnih za bavljenje interdisciplinarnimizazovima klimatskih promena. Sticanje znanja i veština koji bi omogućilipronalaženje rešenja za ublažavanje (mitigaciju) i prilagođavanje(adaptaciju) na posledice klimatskih promena. Polaznici će razumetiglobalne i regionalne klimatske promene, uticaje na društvo, ekonomskirazvoj i privredu, odnosno sektore koji su označeni kao najranjiviji nanegativne uticaje klimatskih promena: sektor poljoprivrede, javnogzdravlja, šumarstva, vodoprivrede, energetike i infrastrukture.Ishod procesa učenja je osposobljenost za planiranje, organizovanje i bavljenje naučno-istraživačkim i stručnim radom u svim naučnim, akademskim, privrednim i državnim ustanovama, kao i privatnim kompanijama u skladu sa savremenim naučnim postignućima i trendovima u oblasti klimatskih promena.

Pored eminentnih profesora na programu će učestvovati i gostujući predavači iz privrede, međunarodnih organizacija i državnih organa.

Prijava traje do 30.oktobra!