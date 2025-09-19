KONKURS ZA DIPLOMCE: FON upisuje na master, specijalitičke i doktorske studije
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu objavio je konkurse za upis na master, specijalističke i doktorske akademske studije u školskoj 2025/26. godini.
Studijski programi master i specijalističkih akademskih studija sadrže obavezne predmete, izborne predmete, stručnu praksu i pristupni rad/predmet završnog rada, kao i završni rad u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB bodova.
Ovi programi omogućavaju dalje usavršavanje i istraživački rad kroz kurikulume obaveznih, izbornih predmeta, pristupni rad i doktorsku disertaciju u obimu od 180 ESPB bodova.
17. 09. 2025. u 13:52
25. 08. 2025. u 13:15
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
