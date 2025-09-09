DODELA SREDSTAVA IZ OPORTUNITETA: Školama 145,7 miliona dinara za 131 projekat

MINISTAR prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković prisustvovao je danas uručivanju ugovora o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet) u iznosu od pola milijarde dinara, čime su ove godine podržana 233 projekta, među kojima su i projekti iz oblasti obrazovanja.

ministarstvo prosvete

On je naveo da su dodeljena sredstva za 131 projekat ustanovama osnovnog, srednjeg obrazovanja, kao i učeničkog standarda u ukupnom iznosu od 145,7 miliona dinara i izrazio zahvalnost Ministarstvu pravde na podršci ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

„Za osnovno obrazovanje izdvojeno 100 miliona dinara, za srednje skoro 44 miliona i za učenički standard skoro dva miliona dinara. Želim posebno da naglasim činjenicu da ova inicijativa Ministarstva pravde dolazi u trenutku kada polako ali sigurno izlazimo iz najveće prosvetne krize u istorije srpske države i čini nam se da ova vrsta podsticaja i odgovornog ponašanja predstavlja put da se iz te krize što brže i efikasnije izađe”, rekao je Stanković.

Kako je naveo ministar pravde Nenad Vujić iz godine u godinu sve više projekata konkuriše za dobijanje sredstava iz oprtuniteta, što, kako je naveo, ukazuje na to da je prepoznat značaj ove vrste podrške koju obezbeđuje država.

Kroz ove projekte, kako je rekao, država pomaže nabavku neophodne medicinske i druge opreme za kliničke centre, bolnice, domove zdravlja, vrtiće i škole, kao i saniranje i rekonstrukciju postojećih objekata.

I ove godine najviše sredstava izdvojeno je za projekte iz oblasti zdravstva, zatim prosvete, socijalne zaštite, kulture i druge oblasti.