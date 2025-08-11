LETO U ZAVIČAJU: Đaci iz dijaspore boravili u Tršići

Učenici dopunskih škola na srpskom jeziku u inostranstvu i ove godine borave u Naučno-obrazovno kulturnom centru „Vuk Karadžić“ u Tršiću.

Foto: Ministartsvo prosvete

U drugoj, od tri smene, koliko je predviđeno od 3. do 9. avgusta, u Tršiću je u pratnji svojih nastavnika, boravilo stotinu i sedam učenika iz Švajcarske, Nemačke, Francuske, Italije, Slovenije, Velike Britanije, Norveške i Rusije. U okviru projekta „Leto u zavičaju“ učenici su kroz svakodnevne jezičke, dramske, muzičke, folklorne i sportske radionice, sticali nova znanja, koja su prikazali na završnoj priredbi poslednjeg dana boravka. Posetili su i rodnu kuću Vuka Stefanovića Karadžića, manastir Tronošu, Banju Koviljaču i etno selo Sunčana reka.

Projekat „Leto u zavičaju“ već četiri godine realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije. Projekat je namenjen učenicima dopunskih škola na srpskom jeziku u inostranstvu i potpuno je besplatan.

Program rada sa učenicima odvija se kroz tematsko-integrativne radionice srpskog jezika i umetničke radionice (folklor, muzika, gluma), osmišljene u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Organizovane su i zanatske radionice pustovanja i sporstke aktivnosti. Realizatori radionica su stručnjaci iz oblasti pedagogije, jezika, folklora, muzike, drame i sporta.

Teme projekta su: „Srpskim jezikom stvaramo, o zavičaju razgovaramo“, „Ceo svet ih zna, Srbija se njima ponosi“; „Uvek se seti“, „Igram, pevam, stvaram – o tradiciji razgovaram“ i „Moja Srbija“.