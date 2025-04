SVI UNIVERZITETI POD KAPOM NAUKE, DVOSTRUKI DOBITAK: Šta bi donelo izdvajanje viskog obrazovanja iz resora prosvete

Izmeštanje viskog obrazovanja iz resora prosvete i njegovo pripajanje Ministarstvu nauke i tehnološkog razvija doprinelo bi da se naučni kapaciteti kojima raspolažu fakulteti i instituti više i uspešnije iskoriste za razvoj privede, a samim tim i države.

Foto: Shutterstock

Međutim, to je tehnički zahtevan posao, pa bi se moralo precizno odediti šta je čija nadležnost, a naročito ko je odgovoran za finansiranje svih segmenata.

Ovako sagovornici "Novosti" komentarišu sve češće najave da bi se visoko obr



Izmeštanje viskog obrazovanja iz resora prosvete i njegovo pripajanje Ministarstvu nauke i tehnološkog razvija doprinelo bi da se naučni kapaciteti kojima raspolažu fakulteti i instituti više i uspešnije iskoriste za razvoj privede, a samim tim i države.

Međutim, to je tehnički zahtevan posao, pa bi se moralo precizno odediti šta je čija nadležnost, a naročito ko je odgovoran za finansiranje svih segmenata.azovanje moglo izdvojiti iz Ministarstva prosvete i spojiti s naukom, a takvu mogućnost prvi je pomenuo premijer Đuro Macut u svom eskspozeu u Skupštini Srbije.

- Kako bismo postigli praktičniju primenu nauke i njenu sinergiju sa obrazovanjem, iniciraću izmene Zakona o ministarstvima kojim se visoko obrazovanje izmešta iz Ministarstva prosvete i spaja sa naukom, što očekujem da će imati duboke i dugoročne implikacije koje će doprineti svim segmentima društva - od stvaranja obrazovnog sistema koji počiva na integraciji sa naukom, razvoja primenjene nauke i inovacije u različitim sferama društva do ekonomskog razvoja - rekao je Macut.

Da bi spajanje ove dve delatnosti koje su duboko isprepletene bilo dobro za razvoj privrede, ali i samih fakulteta i instituta, smatra i prof. dr Radivoje Mitrović nekadašnji dekan Mašinskog fakulteta. On napominje da bi u slučaju da se takva odluka donese bilo potrebno odlučiti šta se time tačno želi postići i koji su ciljevi.

Briga i o studentskom standardu Profesor dr Radivoje Mitrović ističe da bi u slučaju razdvajanja viskog obrazovanja i prosvete moralo da se razmisli kom resoru će pripasti oblast studenstkog standarda i studentskih stpnedija. - Bilo bi logično da idu uz visoko obrazovanje i nauku, zato se zakonske izmene moraju odraditi vrhunski kako se ne bi preklapale nadležnosti i kako ne bilo duplih ingerencija - poručeje prof. Mitrović.

- Na vrhu piramide su doktorske studije, i ako se visokom obrazovanju želi dati uloga koju ono ima u razvijenim državama ima smisla objediniti ga sa naukom, jer se onda na najbolji način mogu koristi oprema i resursi - kaže nam prof. Mitrović. - Jako je važno da kapaciteti fakulteta i instituta koji su deo Univerziteta budu u funkciji bržeg razvoja privrede, novih tehnologija i novih proizvoda, a samim tim i razvoja države. Mi smo posednjih 10 godina imali dobar izvoz IT tehnologija, imamo šansu da to pojačamo i proširimo, pa bi naučni kapacitetei univerziteta u tome pomogli. Prosvećene države vode računa o istraživačkim centrima i razvoju. Naše velike i uspešne kompanije uvek su imale naučno-istrživačke centre koji su bili glavna spona sa institutima i fakultetima. A i fakulteti bi dobili tim spajanjem, ako se to umešno sprovede.

Prof. Mitrović koji je bio i zamenik ministra nauke i tehnologije od 1998. do 2000. a kasnije i ministar nauke u prelaznoj vladi, podseća da je visoko obazovanje od 1999. do 2000. bilo zaseban resor. Tada su postojala tri ministarstva - jedno za nauku i tehnologiju, zatim Ministavo prosvete koje je "pokrivalo" douniverzitetsko obrazovanje, a visoko obrazovanje imalo je zaseban resor.

Raspust od 1. do 5. maja Tek što su se vratili sa prolećnog raspusta, učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji spemaju se za novi predah. Prvomajski praznici slave se 1. i 2. maja koji "padaju" u četvrtak i petak i spajaju se sa vikednom, pa će se osnovci i srednjoškolci u klupe vratiti u ponedeljak 5. maja. Prema važećem škoslkom kalednaru kraj školske godine za maturante osnovnih škola je 30. maja, dok se mlađi osanovci raspuštaju u petak 13. juna. Maturanti u gimnazijama na raspust idu 23. maja.

To se promenilo nakon 2000. kada je visoko obrazovanje pripojeno Ministarstvu prosvete, a nuka ostala u zasebnom resoru. A onda je 2011. godine nauka pripojena prosveti, formirano je Ministvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da bi se ono 2022. godine razdvojilo.

Prof. Mitrović upozorva i da bi ukoliko bude novih promena, to trebalo uraditi veoma precizno kako se ne bi preklapale nadležnosti.

Na ovo upozorava i nekadašnji rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Branko Kovačević koji naglašava da u svetu postoje modeli po kojima su nauka i visoko obrazovanje spojeni.

- Ali, tu ima dosta tehničkih problema, naročito je bitno precizirati finansije i ko se kome obraća kada je novac u pitanju. Ako se to ne reši može biti gore nego što je sada - ističe prof. Kovačević.

Naš sagovornik navodi da ovo nije nova ideja, da se o njoj i ranije razgovaralo, ali da nikada nije zaživela.

- To može da se uradi, ali ima mnogo psola za koji je potrebno vreme pa ne očekujem da to bude tako brzo - kaže ovaj profesor.