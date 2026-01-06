BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik

SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.

Britanski list navodi da američki zvaničnici razgovaraju o mogućnosti da se ostrvu ponudi takozvani Sporazum o slobodnom udruživanju (COFA), model saradnje koji bi SAD omogućio značajno proširenje vojnog i bezbednosnog prisustva na ovom arktičkom ostrvu.

Takav potez, međutim, izaziva otvoreno protivljenje Danske, u čijem je sastavu Grenland kao autonomna teritorija.

U okviru COFA aranžmana, države potpisnice omogućavaju američkoj vojsci ekskluzivan pristup svojim teritorijalnim vodama i vazdušnom prostoru, dok se drugim silama uskraćuju takva prava.

Zauzvrat, SAD obezbeđuju ekonomsku i finansijsku pomoć, bescarinsku trgovinu kao i dugoročne bezbednosne garancije.

Vlasti u Kopenhagenu su predočile Vašingtonu da se na Grenlandu već nalazi američka vojna baza i da postojeći sporazumi ne ograničavaju broj američkih trupa, a svako značajnije povećanje vojnog prisustva zahtevalo bi saglasnost Danske, što trenutno nije izvesno, prema pisanju britanskog lista.

Prema istom izvoru, američki zvaničnici su pokušali da uspostave direktne kontakte sa vladom Grenlanda, zaobilazeći danske vlasti ali su takvi pokušaji do sada ostali bez rezultata.

U nedelju, nakon vojne operacije u Venecueli, američki predsednik Donald Tramp izrazio je stav da je SAD potreban Grenland, navodeći strateški značaj ostrva za nacionalnu bezbednost.

Zajednički odgovor evropskih lidera

Trampu je stigao i odgovor evropskih zvaničnika i to zajednički.

Naime, zvaničnici Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije, Ujedinjenog Kraljevstva i Danske objavili su zajedničku izjavu o Grenlandu, u kojoj su jasno poručili da arktička teritorija pripada Danskoj.

U saopštenju se da je "isključivo na Danskoj i Grenlandu da odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", naglašavajući da niko spolja nema pravo da se meša u sudbinu tog područja.

Iako se u izjavi SAD ne spominju direktno, evropski zvaničnici istaki su važnost poštovanja međunarodnog prava i temeljnih načela Povelje Ujedinjenih nacija, posebno onih koja se odnose na suverenitet država i nepovredivost granica i teritorija.

