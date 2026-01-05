Obrazovanje

IZMIRENE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA VISOKOM ŠKOLSTVU: Fakultetima uplaćeno 583 miliona dinara

Ljiljana Begenišić

05. 01. 2026. u 11:48

Ministarstvo prosvete tokom decembra 2025. godine uplatilo je visokoškolskim ustanovama, u skladu sa dogovorom predstavnika Vlade Srbije i predstavnika visokoškolskih ustanova, sredstva po osnovu četvrte rate sredstava za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih po posebnom kolektivnom ugovoru u ukupnom iznosu od skoro 583 miliona dinara.

ИЗМИРЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ: Факултетима уплаћено 583 милиона динара

ministarstvo prosvete

Sredstava su uplaćena u dva dela 16. i 26. decembra, što zajedno sa prve tri rate ukupno čini 2 milijarde i 615 miliona dinara transferisanih visokoškolskim ustanova za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih po zakonu i posebnom kolektivnom ugovoru, uz dodatnih 210 miliona za podršku realizaciji master studijama pri univerzitetima i doktorskih studija na fakultetima i univerzitetima.

Podsećanja radi, u prošlogodišnjem budžetu za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih po posebnom kolektivnom ugovoru bilo je predviđeno oko 990 miliona dinara.

Istovremeno, Ministarstvo prosvete uplatilo je visokoškolskim ustanovama koje su obnovile obrazovnu delatnost i rad, odnosno ponovo započele izvođenje nastave i organizovanje ispita tokom juna i jula, preostali deo sredstva koji se obezbeđuje uz budžeta Republike Srbije za pokriće troškova plata nastavnog osoblja za poslove pripreme i izvođenja nastave za jun, odnosno jun i jul ustanovama koje su obnovile izvođenje nastave u julu, u ukupnom iznosu od 577 miliona dinara, čime je Ministarstvo izmirilo sve svoje finansijske obaveze prema visokoškolskim ustanovama.

Ministarstvo prosvete nastaviće da prati finansijske potrebe univerziteta, fakulteta, akademija strukovnih studija i visokih škola i u skladu sa zakonom i utvrđenom dinamikom i organizacijom poslova u Sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) opredeljivati sredstva iz budžeta visokoškolskim ustanovama u 2026. godini.

Ministarstvo u skladu sa zakonom može da opredeli sredstva visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija samo ako sprovode sve akreditovane studijske programe na kojima studiraju studenti čije studije se finansiraju iz budžeta.

Kao posledica izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, budžetska sredstva za visoko obrazovanje povećana su ove godine za 20 odsto, odnosno za 12 milijardi dinara. Osim toga, predviđena su i sredstava koja će u celosti pokrivati stalne troškove visokoškolskih ustanova, veća izdvajanja za troškove materijala za visokoškolske ustanove, kao i pokrivanje u celosti troškova za druga primanja zaposlenih, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za visoko obrazovanje.

Pored toga, osnovica za plate u visokom obrazovanju, izjednačava se sa osnovicama plata zaposlenih na ostalim nivoima obrazovanja od 1. januara 2026. godine, a dodatna sredstava u iznosu od 5,7 milijardi dinara za povećanje plata zaposlenih u visokom obrazovanju za 15,97 %, obezbeđena su kroz izmenu uredbi kojima se utvrđuju koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u visokom obrazovanju.

Budžetom Republike Srbije za 2026. godinu opredeljeno je čak 67.421.344.000,00 dinara, dok je budžetom za 2025. godine bilo predviđeno 49.089.031.000,00 dinara.

